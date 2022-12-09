Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Zanlılar cezaevine gönderildi
Zanlılar cezaevine gönderildi
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
12 kilo uyuşturucuyla yakalandı!
Kadınlara cinsel organını gösterdi
Kadınlara cinsel organını gösterdi
Uyuşturucudan yakayı ele verdiler
Uyuşturucudan yakayı ele verdiler
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü tutuklandı...
Üniversal Bankası bilgi işlem müdürü...
banner107

47 gün boyunca denizde sürüklendiler! Yağmur suyu içerek hayatta kaldılar

Meksika'da geçtiğimiz Ekim ayında av için denize açılan ve kaybolan teknedeki 5 balıkçı 47 gün sonra bulundu. Tekneleri arızalandıktan sonra sürüklenerek kaybolan balıkçıların yağmur suyu içerek hayatta kaldıkları ortaya çıktı

09 Aralık 2022 Cuma 23:11
0 Okunma
47 gün boyunca denizde sürüklendiler! Yağmur suyu içerek hayatta kaldılar



Meksika’nın güneyindeki Yucatan eyaletinden 23 Ekim 2022 tarihinde denize açılan balıkçı teknesinde motor arızası meydana geldi. İçinde 5 balıkçının olduğu tekne Meksika Körfezi’nde yüzlerce kilometre boyunca sürüklendi.

KARİDES TEKNESİ TARAFINDAN KURTARILDI

Balıkçılar ülkenin kuzeyindeki Tamaulipas eyaletinin sahil kasabası olan La Pesca açıklarında sağ olarak kurtarıldı. Kayıp balıkçıları bir karides teknesinin bulduğu ve arızalı tekneyi halatla kıyıya ulaştırdığı bildirildi.

AW778263_02

YAĞMUR SUYU İÇEREK HAYATTA KALDILAR

Denizde 47 gün geçirdikten sonra kurtarılan balıkçıların, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk muayeneleri sonucunda durumlarının iyi olduğu tespit edilirken, vücutlarında sıvı kaybı bulunduğu belirtildi.

AW778263_03

Balıkçılar, tekne ile açıldıktan 2 gün sonra motorun arızalandığını ifade ederken, kaybolduktan sonra yanlarındaki içme suyunun tükenmesi üzerine hayatta kalmak için yağmur suyu içtiklerini söyledi.

AW778263_05
Arızalanan teknenin Meksika Körfezi’nde 800 kilometreden fazla sürüklendiği tahmin ediliyor. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
New York Times çalışanları iş bıraktı
New York Times çalışanları iş bıraktı
Rapor: AB sınırlarında göçmenlere giderek daha fazla şiddet uygulanıyor
Rapor: AB sınırlarında göçmenlere giderek daha fazla şiddet uygulanıyor
Adı Victor Bout, lakabı "Ölüm Taciri".
Adı Victor Bout, lakabı "Ölüm Taciri".








Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim