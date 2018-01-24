48. Dünya Ekonomik Forumu

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, ülkesinin Mısır'ın istikrarına önem verdiğini ve iki ülke arasında oluşan boşluğu kapatmak istediğini belirtti.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre Al Sani, İsviçre'de 48. Dünya Ekonomi Forumu (WEF) kapsamında düzenlenen "Arap Dünyasının Ortak Vizyonu" başlıklı oturuma katıldı.

Al Sani oturumdaki konuşmasında Mısır ile ilişkiler, Körfez krizi ve terörle mücadele çabalarına değindi.

Ülkesinin Mısır'ın istikrarını sarsmaya çalıştığı yönündeki iddiaları yalanlayan Al Sani, Doha yönetiminin, Kahire'nin istikrarına önem verdiğini ve iki ülke arasında oluşan boşluğu daima kapatmak istediğini vurguladı.

Körfez krizinin müzakereler yoluyla çözülmesi gerektiğini dile getiren Al Sani, krize dahil olan ülkeleri çözüm için diyalog masasına davet etti.

48. Dünya Ekonomi Forumu, İsviçre'nin Davos kasabasında 70'e yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile 100'den fazla ülkeden 3 bine yakın iş adamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin katılımıyla başlamıştı.