5. Afrika Birliği-AB Zirvesi'nin gündemi gençler

Fildişi Sahili'nde düzenlenen 5. Afrika Birliği-Avrupa Birliği Zirvesi'nde katılımcılar, gençlere daha iyi bir hayat sunma ve terörle mücadele konularını tartıştı.

Abidjan kentinde "Kalıcı Bir Gelecek İçin Gençliğe Yatırım Yapmak" temasıyla 5'incisi düzenlenen zirveye, Afrika ve Avrupa'daki 80'e yakın ülkeden yaklaşık 5 bin kişi katılıyor.

Bugün sona erecek zirvede konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Abidjan kentindeki zirvede yaptığı konuşmada, gençlerin toplum içinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirterek onlara kulak vermenin önemine işaret etti. Guterres, "Gençleri ulusal ve uluslararası kalkınma planlarımızın merkezine koymamız gerekiyor." dedi.

Sahel bölgesinde terörle mücadele etmek amacıyla oluşturulan G5 Sahel Gücü için uluslararası toplumun desteğini talep eden Guteres, "Afrika Birliği ve BM, Avrupa Birliği'nin desteğini alarak terörle mücadele eden G5 Sahel Gücü'ne yardım etmeli. Afrika'nın potansiyelini öne çıkaracak bir iş birliği platformu oluşturup ortak çabalarımızı artırmamız lazım." ifadelerini kullandı.

Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer tarafından oluşturulan G5 Sahel Gücü operasyonları, bu ay başında başlatılmıştı. Göreve devam edebilmesi için gereken bütçenin yüzde 75'inin sağlanamadığı G5 Sahel Gücü'nün 5 bine yakın askerle, terör örgütleri ve silahlı gruplara karşı savaşan Fransız gücü ve BM istikrar misyonlarına destek vermesi bekleniyor.

"GENÇLER, ÜLKE YÖNETİMLERİNDE DAHA ÇOK SÖZ HAKKINA SAHİP OLMALI"

Zirvede konuşan Fildişi Sahili Devlet Başkanı Alassane Vattara da Avrupa'da eğitim görmek isteyen Afrikalı gençlere fırsat verilmesi ve daha geniş olanaklar sağlanması çağrısında bulundu.

Afrika Gençlik Birliği Başkanı Francine Muyumba da "Afrika'daki gençlerin göç etmesinin önüne geçmek için onlara daha iyi hayat koşulları sağlamak gerekiyor. Girişimci olabilmeleri için finansman konusunu kolaylaştırmamız lazım. Ayrıca gençler, ülke yönetimlerinde daha çok söz hakkına sahip olmalı." diye konuştu.

Avrupa Birliği Gençlik Birliği Temsilcisi Anna Widegren de ülke yönetimleri ile liderlerin gençlere somut görevler vermesini talep ederek "Gençliğe yatırım yapmak, onların mutluluğu için koşulları sağlamak anlamına gelir. Geleceklerini inşa etmek isteyen gençlere bu fırsatı vermek gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika nüfusunun yüzde 60'ı işsizlik ve yoksulluk sorunları yaşayan 25 yaş altı gençlerden oluşuyor.

