5. Afrika Birliği - Avrupa Birliği Zirvesi başladı

"Kalıcı Bir Gelecek İçin Gençliğe Yatırım Yapmak" temasıyla Abidjan kentinde düzenlenen zirve, Afrika ve Avrupa'daki 80'e yakın ülkeden gelecek yaklaşık 5 bin kişiye ev sahipliği yapacak.

Zirve kapsamında katılımcılar, "Gençler için Ekonomik Fırsatlarını Artırmak", "Mobilite ve Göç", "Barış ve Güvenlik" ile "Yönetim İşbirliği" konularını müzakere edecek.

Zirveye, Afrika'dan Fas Kralı 6. Muhammed, Çad Devlet Başkanı İdrissDebyİtno, Ekvator Ginesi Devlet Başkanı NguemaObiang, Mali Devlet Başkanı İbrahim BubakarKeita, Gana Devlet Başkanı NanaAkufoAddo, Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, Angola Devlet Başkanı JoaoLurenco, Kamerun Devlet Başkanı Paul Biya, Gine Devlet Başkanı Alpha Conde, Komor Adaları Devlet Başkanı

AzaliAssumani, Tunus Devlet Başkanı Beji CaidEssebsi, Fransa Cumhurbaşkanı EmmanuelMacron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel katılıyor.

Yarın sona erecek zirve için yaklaşık 6 bine yakın jandarma ve polis görevlendirildi.

Afrika Birliği - Avrupa Birliği Zirvesi, daha önce Mısır'ın başkenti Kahire'de, Portekiz'in başkenti Lizbon'da, Libya'nın başkenti Tripoli ve Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenmişti.