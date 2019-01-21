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5 bin uçak seferi iptal

Amerika Birleşik Devletleri'nde etkili olan kar fırtınası ve soğuk hava bazı bölgelerde hayatı durma noktasına getirdi.

21 Ocak 2019 Pazartesi 10:03
5 bin uçak seferi iptal

Uçak seferlerini takip eden FlightAware şirketine göre, Boston Logan Havalimanı başta olmak üzere olumsuz hava şartları nedeniyle ülkede 5 bine yakın uçuş iptal edildi.

Chicago, New York, Boston ve Washington DC arasındaki Amtrak tren seferlerinin de iptal edildiği açıklandı.

Ulusal Hava Durumu Servisi, Missouri eyaletinin güneydoğusundan Main eyaletinin kuzeyine kadar 15 eyaleti etkisi altına alan kar fırtınası ve soğuk hava nedeniyle uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

Arizona Phoenix'ten kalkan ve 129 yolcusu bulunan United Airlines'a ait bir uçak, Chicago O'Hare Uluslarası Havalimanına inmeye çalışırken kaygan zeminden dolayı pistten çıktı. Yetkililer, olayda ölen veya yaralanan olmadığını belirtti.

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Kansas'ta kar temizleme aracının devrilmesi sonucu bir kişi hayatını kaybederken, Missouri'deki 55 nolu otobanda 15 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Hava durumu haberleri sunan Weather Channel'a göre, New England eyaletinde kar kalınlığı 60 santimetreyi, New York'un kuzey kesimlerinde de 30 santimetreyi buldu. Bu akşam hava sıcaklığının da eksi 35 dereceye kadar düşeceği ifade edildi.

Ulusal Hava Durumu Servisinden Dan Hofmann, kar fırtınası ve soğuk havanın, kutuplardan gelen yüksek basınç ile güneyden gelen alçak basıncın çarpışmasından kaynaklandığını belirtti.

TRUMP'TAN TEPKİ ÇEKEN TWEET

ABD Başkanı Donald Trump da Twitter hesabından, kar fırtınasının kapladığı alanın büyüklüğüne vurgu yaparak, Amerikalıları dikkatli olmaya çağırdı ve "Sistemin (kar fırtınasının) büyüklüğü şaşırtıcı. Şu anda o eski güzel küresel ısınmanın birazına sahip olmak kötü olmazdı!" ifadelerini kullandı. Küresel ısınmaya eleştirel Trump, ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan çekmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABDUçak SeferiKar FırtınasıSoğuk HavaHaber
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