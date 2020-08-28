Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Uyuşturucu maddeyle yakalandı
Uyuşturucu maddeyle yakalandı
Suçlamaları kabul etmedi
Suçlamaları kabul etmedi
4 gün daha tutukluluk
4 gün daha tutukluluk
Tecavüz davasında karar verildi
Tecavüz davasında karar verildi
Hayvanlarla cinsi münasebet
Hayvanlarla cinsi münasebet

5 yaşındaki kız çocuğu Akdeniz’in ortasında can simidi ile sürüklenirken tesadüfen bulundu

Yunanistan’ın Akdeniz’deki en büyük yarımadası Moria’daki Kalamata kentinin Antirrio kasabası sahilinden yaklaşık 8 mil açıklıkta seyreden feribot yolcuları, denizin ortasında bir can simidi içerisinde 5 yaşındaki kız çocuğunu görünce şoke oldu.

28 Ağustos 2020 Cuma 16:12
2125 Okunma
5 yaşındaki kız çocuğu Akdeniz’in ortasında can simidi ile sürüklenirken tesadüfen bulundu

Yunanistan’ın Akdeniz’deki en büyük yarımadası Moria’daki Kalamata kentinin Antirrio kasabası sahilinden yaklaşık 8 mil açıklıkta seyreden feribot yolcuları, denizin ortasında bir can simidi içerisinde 5 yaşındaki kız çocuğunu görünce şoke oldu.

Yolcuların durumu kaptana iletmesinin ardından kız çocuğu feribottaki görevliler tarafından kurtarıldı.

Spuntik'te yer alan habere göre, feribottaki sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı çocuğa su ve gıda takviyesi yapıldı.

Daha sonra Antirrio kasabasına getirilen kız çocuğu ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Çocuğun bu sabah saatlerinde sahilden rüzgârın etkisi ile açık denize sürüklenmiş olabileceği belirtildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz uyarısı: Tek taraflı eylemlerden kaçının
AB'den Türkiye'ye Doğu Akdeniz uyarısı: Tek taraflı eylemlerden kaçının
Almanya'dan Yunanistan'a destek mesajı
Almanya'dan Yunanistan'a destek mesajı
Yunanistan Navtex yayınladı
Yunanistan Navtex yayınladı
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim