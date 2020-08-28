5 yaşındaki kız çocuğu Akdeniz’in ortasında can simidi ile sürüklenirken tesadüfen bulundu

Yunanistan’ın Akdeniz’deki en büyük yarımadası Moria’daki Kalamata kentinin Antirrio kasabası sahilinden yaklaşık 8 mil açıklıkta seyreden feribot yolcuları, denizin ortasında bir can simidi içerisinde 5 yaşındaki kız çocuğunu görünce şoke oldu.

Yolcuların durumu kaptana iletmesinin ardından kız çocuğu feribottaki görevliler tarafından kurtarıldı.

Spuntik'te yer alan habere göre, feribottaki sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi yaptığı çocuğa su ve gıda takviyesi yapıldı.

Daha sonra Antirrio kasabasına getirilen kız çocuğu ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Çocuğun bu sabah saatlerinde sahilden rüzgârın etkisi ile açık denize sürüklenmiş olabileceği belirtildi.