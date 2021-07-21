50 derece sıcaklıkla mücadele eden Dubai’de yapay yağmur yağdırıldı

Hava sıcaklıklarının 50 dereceye kadar çıktığı Dubai'de dronelar ile yapay yağmur yağdırıldı.

Yılda ortalama 78 milimetre yağış alarak dünyanın en kurak 10 ülkesi arasında yer alan Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde Ulusal Meteoroloji Merkezi, yapay yağmur üretti.

İngiltere'deki Reading Üniversitesi'nden uzmanlarla beraber üretilen yağmurun, dronelar ile bulutlara elektroşok verilerek oluşturulduğu aktarılırken Meteoroloji Merkezi tarafından yayımlanan videoda, teknolojinin uygulandığı bölgenin yoğun yağış aldığı ve karayolundaki araçların önlerini görmekte zorlandığı bildirildi.

YAĞMUR NASIL YAĞIYOR?

Independent’ın haberinde 'bulut tohumlama' olarak belirtilen yöntem yardımıyla yağmur yağdırıldığı aktarılırken dronelarla verilen elektriğin sonucunda bulutlardaki su damlacıklarının birleşerek yağış oluşturduğu belirtildi.

Çalışmanın yürütücülerinden Profesör Maarten Ambaum, yapay yağmur teknolojisine ilişkin bilgi vererek, "Damlalar birleşip yeterince büyük olduklarına yağmur olarak düşüyorlar" dedi.

Haberde, Birleşik Arap Emirlikleri’nin 2017 yılından itibaren ülkede yağmur üretmek için çalışma gerçekleştirdiği ve bu proje için 15 milyar dolar ödenek ayırdığının altı çizildi.