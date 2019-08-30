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50 dolar çaldığı için ömür boyu hapis cezasına çarptırılan mahkûm 36 yıl sonra serbest

ABD'nin Alabama eyaletinde 1983'te bir fırından 50,75 dolar çalmaktan ömür boyu hapis cezasına çarptırılan bir mahkûm 36 yıl sonra serbest bırakılıyor.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:59
50 dolar çaldığı için ömür boyu hapis cezasına çarptırılan mahkûm 36 yıl sonra serbest

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin haberine göre Alvin Kennard, birinci derece soygun suçundan suçlu bulunup hapse girdiğinde 22 yaşındaydı.

Bessemer'deki Donaldson Hapishanesi'nde yatan mahkûmun başvurusunu inceleyen yargıç tahliyeye karar verdi.

'Üç yanlış' yasası

Kennard, kamuoyunda "üç yanlış" yasası olarak bilinen ve günümüzde 28 eyalette farklı şekillerde uygulanan bir yasa kapsamında orantısız bir cezaya çarptırıldı.

Bu yasayla üç kez hüküm giyen kişiler, ömür boyu hapis cezası alıyor. Bu mahkûmlar şartlı tahliyeden de yararlanamıyor.

Kennard'ın 1979'da üç ayrı ikinci derecede soygun suçundan üç yıl gözetim altında tutulduğu belirtiliyor.

Duruşma salonuna elleri ve ayakları zincirli olarak getirilen Kennard yargıca hapse girmeden önce marangozluk ve inşaat işçiliği yaptığını, yine marangoz olarak çalışmak istediğini söyledi.

Kennard'ın mahkeme salonundaki ailesi ve arkadaşları kararı sevinç çığlıklarıyla karşıladı.

'Benzer durumda yüzlerce mahkûm var'

Yeğeni Patricia Jones, "20 yıl, hatta daha uzun bir süredir, serbest kalacağı günü bekliyorduk. Bir işe girmek istiyor, ona yardımcı olacağız" dedi.

Avukatı Carla Crowder, Kennard'ın durumunun "merhametli bir yargıç" tarafından fark edildiğini ve bunun üzerine dava açıldığını belirterek "Alabama'da şiddet içermeyen suçlardan, haksız şekilde ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış yüzlerce mahkûm var" dedi.

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