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50 kişiyle ortadan kaybolmuştu!

Pasifik'teki ada ülkesi Kiribati açıklarında yaklaşık 50 kişinin bulunduğu bir feribotun 18 Ocak'ta kaybolmasının ardından 7 kişiye sağ ulaşıldı.

28 Ocak 2018 Pazar 16:06
50 kişiyle ortadan kaybolmuştu!
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Yeni Zelanda Savunma Kuvvetleri Hava Komutanı Darryn Webb, 6 yetişkin  ve 1 bebeğin, Pasifik Okyanusu'nda bir can kurtaran sandalından kurtarıldığını  bildirdi.
 
Bu kişilerin feribotun batmasının ardından küçük ahşap bir sandala  bindiğini ve güçlükle ilerlediklerini belirten Webb, kurtulanların sandala  binerken çok az zamanlarının olmasından dolayı yanlarına bir şey alamadan  okyanusta sürüklendiğini anlattı.

Webb, askeri bir uçaktaki mürettebatın arama çalışmaları sırasında  radar kullanarak sandalı bulduğunu, bu sırada sandalın en yakındaki kara  parçasından en az 180 kilometre uzaklıkta olduğunu söyledi.
 
Sandala uçaktan yiyecek, su, telsiz gibi bazı malzemeler bırakıldığını  aktaran Webb, bir balıkçı teknesinin de rotasını değiştirerek sandaldaki kişileri  aldığını dile getirdi.
 
Kurtarılan 7 kişi haricinde feribottaki diğer yolcuların durumuna  ilişkin hiçbir bilgi olmadığını bildiren Webb, feribotun batma nedeninin henüz  net olarak belirlenemediğini de ifade etti.
 
Yeni Zelanda Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi yetkilileri, dün,  yaklaşık 50 kişinin bulunduğu feribotun 18 Ocak'ta Kiribati'nin Nonouti  Adası'ndan ayrıldığını belirtilerek, iki günlük bir yolculuğun ardından başkent  Güney Tarava'ya varması beklenen feribotun kayıp olarak bildirildiğini  kaydetmişti.
 
Yeni Zelanda ve Fiji'den arama kurtarma ekiplerinin MV Butiraoi isimli  kayıp feribotu aradıkları belirtilmişti. 
 

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