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56 yaşında torununu doğurdu

Taşıyıcı anne sayesinde çocuğu olmayan birçok çift bebeklerine kavuşabiliyor. Amerika'da yaşayan 56 yaşındaki Nancy Hauck, oğlu ve gelinin vekili olmaya karar vererek torununu doğurdu. İlginç hikaye tüm dünyada ses getirdi.

08 Kasım 2022 Salı 11:38
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56 yaşında torununu doğurdu



Amerika'nın Utah bölgesinde yaşayan 56 yaşındaki Nancy Hauck, yaptığı doğum ile tüm dünyada gündem oldu. Lise yıllarında tanışan 33 yaşındaki Jeff ve 30 yaşındaki Cambria önceden iki kez ikiz bebek dünyaya getirdi. Dört bebeğine de tüp bebek tedavisiyle kavuşan Cambria, son doğumunda yaşadığı problem nedeniyle bir daha gebelik yaşayamayacağını öğrendi.

Geniş bir aile olmanın hayalini kuran Jess ve Cambria çiftinin yardımına 56 yaşındaki babaanne Nancy Hauck koştu. Nancy, oğlu ve gelini için taşıyıcı anne olmayı kabul etti. Nancy Hauck'a gelini Cambria'nın embriyosu nakledildi. Çarşamba günü dokuz saat süren doğum sonrasında bebeği kucaklarına alan aile çok mutlu olduklarını belirtti.

İSMİNİ RÜYASINDA GÖRDÜ

"Transferden altı gün sonra, hamilelik testi pozitif çıktığında, Nancy, gecenin bir yarısı uyandı ve 'Benim adım Hannah' diyen küçük bir ses duydu." Jeff ve Cambria isme baktılar ve hem Nancy hem de Hannah'nın "zarafet" anlamına geldiğini öğrendiklerinde şok oldular ve sevinçle doldular. Bir sosyal medya fenomeni olan Cambria, People'a “Bunun onun adı olduğunu anında biliyordum” dedi.

AYRILIKTAN SONRA HÜZÜN HİSSETTİĞİNİ BELİRTTİ

Doğumdan sonra People mag'a konuşan Nancy, "Her şey mükemmel gitti ve onu ailemizde görmek bizi çok mutlu etti" dedi. Nancy, “Dikkat çekici ve manevi bir deneyim” olarak nitelendirdiği dokuz saat süren doğum yaptı, ancak “ayrılıktan dolayı biraz hüzün” hissettiğini belirtti.

BU KONUDA KİTAP YAZACAK

“Bebeğin oğluma gideceğini bilsem de, o boşluk hissinin biraz olacağını biliyorum” dedi. Nancy işten biraz izin almayı ve deneyim hakkında bir kitap yazmayı planlıyor.

TÜM TORUNLARINI EŞİT SEVDİĞİNİ SÖYLEDİ

Nancy'nin kocası Jason, People'a, "Umarım Hannah'ya farklı davranmayız," dedi. Nancy, "Kalbimde tüm torunlarımın eşit derecede sevildiklerini bilmelerini istiyorum" diye ekliyor, "ve bunu herhangi biri için yapardım."

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