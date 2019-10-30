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57 Boşnak sivili diri diri yakan Sırp askere 20 yıl hapis

Bosna Hersek Mahkemesi, 64 yaşındaki Susnjar hakkındaki kararını açıkladı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 15:46
57 Boşnak sivili diri diri yakan Sırp askere 20 yıl hapis

Mahkemeden yapılan açıklamada, eski asker Susnjar’ın, Milan Lukic ve Sredoje Lukic ile 14 Haziran 1992’de otomatik tüfek ve bıçaklarla Boşnak sivillerin esir tutulduğu bir eve baskın düzenlediği ve 57 Boşnak sivili Pionirska Sokağı’ndaki başka bir eve kapatarak diri diri yaktığını ifade etti.

AA’nın haberine göre Yakılan siviller arasında bir ve beş yaşlarında iki çocuk da bulunuyordu.

Susnjar’ın “sivillere karşı savaş suçu işlediğine” hükmeden mahkeme, eski Sırp askere 20 yıl hapis cezası verdi.

Bu arada, daha önce görülen davalarda Susnjar’ın suç ortaklarından Milan Lukic müebbet, Sredoje Lukic ise 27 yıl hapse mahkum edilmişti.

Fransa’da 2014 yılında yakalanan Susnjar, geçen yıl haziran ayında Bosna Hersek’e iade edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
BoşnakKatliamHaber
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