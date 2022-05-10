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59 yıl sonra Kraliçe Elizabeth'ten bir ilk!

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth’ten ülkeyi üzen bir haber geldi. Kraliçe Elizabeth’in yarın yapılacak İngiliz parlamentosunun yeni yasama yılının açılışına, doktorlarına danışılarak istemeyerek de olsa katılmayacağına karar verildiği duyuruldu. Buna göre Kraliçe, 59 yıl sonra ilk kez parlamentonun açılışına katılamayacak. Kraliçe’nin en büyük oğlu Galler Prensi Charles’ın Kraliçe adına konuşmasını okuyacağı belirtildi.

10 Mayıs 2022 Salı 06:58
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59 yıl sonra Kraliçe Elizabeth'ten bir ilk!

Buckingham Sarayından yapılan açıklamada, "Kraliçe, epizodik hareketlilik sorunları yaşamaya devam ediyor ve doktorlarına danışarak, istemeyerek yarın parlamentonun açılışına katılmamaya karar verdi." ifadesi kullanıldı.

59 YIL SONRA İLK KEZ

Böylelikle Kraliçe, 59 yıl sonra ilk kez parlamentonun yeni yasama yılı açılışına katılmayacak.

96 yaşındaki Kraliçe, sağlık sorunları nedeniyle son zamanlarda halka açık bir dizi programını iptal etmek zorunda kalmıştı.

YALNIZCA İKİ KEZ KATILAMAMIŞTI

Kraliçe Elizabeth, tahtta bulunduğu süre boyunca, şimdiye kadar sadece 1959 ve 1963'te hamile olduğu dönemlerde iki kez parlamentonun açılışına katılamamıştı. (AA)

Son Güncelleme: 10.05.2022 07:00
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