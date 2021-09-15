Künye
Kıbrıs 28
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü
Eski sözlüsünü tekmeleyerek dövdü
Flört aşamasındaki kız arkadaşına cinsel saldırı
Flört aşamasındaki kız arkadaşına cinsel...
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da tespit edildi
Kazadan 20 dakika sonra Lefkoşa'da...
Dayakçı koca tutuksuz yargılanacak
Dayakçı koca tutuksuz yargılanacak
Ortaköy'de cinsel saldırı!
Ortaköy'de cinsel saldırı!

6 eski Sovyet ülkesi, Afganistan sınırına asker yığma kararı aldı

Rusya, Tacikistan, Kazakistan, Belarus, Ermenistan ve Kırgızistan'dan oluşan askeri ittifak Tacikistan-Afganistan sınırına askeri yığınak yapma kararı aldı.

15 Eylül 2021 Çarşamba 18:34
84 Okunma
6 eski Sovyet ülkesi, Afganistan sınırına asker yığma kararı aldı

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) üye ülkeleri, Afganistan'daki durum ışığında Tacikistan-Afganistan sınırını güçlendirmenin yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadele ve yasadışı göçe karşı operasyonlar yürütme konusunda mutabakata vardı.

6 eski SSCB cumhuriyetinin oluşturduğu askeri ittifakın dışişleri bakanları ve savunma bakanlarının katıldığı taplantıdan "Afganistan'ın içindeki ve çevresindeki duruma özel dikkat gösterildi. Terör tehdidinin olası bir şekilde şiddetlenmesi riskinden dolayı Orta Asya ülkelerinin güvenliğine yönelik tehditlere yanıt vermek için bir dizi önlem onaylandı." açıklaması yapıldı.

Üye ülkeler, "aşırılıkçı ve terörist grupları ifşa etmek ve etkisiz hale getirmek" için ilgili kurumlar ve özel servisler arasındaki işbirliğini hızlandırmayı kabul etti. Öte yandan cihatçıların çevrimiçi propagandalarına karşı direnmek için işbirliği mekanizmaları tartışıldı.

Rusya Güvenlik Konseyi, "Afgan sorunu üzerinde KGAÖ ve Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) içindeki işbirliğinin arttırılması önerildi." açıklamasında buludnu.

KGAÖ'nün şu anda altı üyesi var; Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan. Kolektif Güvenlik Anlaşması 1992'de Taşkent'te imzalandı. Tacikistan, 2020-2021 dönemi için KGAÖ'nün dönem başkanlığını yürütüyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Felaketlerin nedeni 'jet akımı' mı?Bilim insanlarından yeni uyarı
Felaketlerin nedeni 'jet akımı' mı?Bilim insanlarından yeni uyarı
Dünya bu çifti konuşuyor!
Dünya bu çifti konuşuyor!
Kahve tiryakilerine iklim değişikliği uyarısı: Yüzde 60’ı tükeniyor
Kahve tiryakilerine iklim değişikliği uyarısı: Yüzde 60’ı tükeniyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim