6 eski Sovyet ülkesi, Afganistan sınırına asker yığma kararı aldı

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) üye ülkeleri, Afganistan'daki durum ışığında Tacikistan-Afganistan sınırını güçlendirmenin yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığına karşı mücadele ve yasadışı göçe karşı operasyonlar yürütme konusunda mutabakata vardı.

6 eski SSCB cumhuriyetinin oluşturduğu askeri ittifakın dışişleri bakanları ve savunma bakanlarının katıldığı taplantıdan "Afganistan'ın içindeki ve çevresindeki duruma özel dikkat gösterildi. Terör tehdidinin olası bir şekilde şiddetlenmesi riskinden dolayı Orta Asya ülkelerinin güvenliğine yönelik tehditlere yanıt vermek için bir dizi önlem onaylandı." açıklaması yapıldı.

Üye ülkeler, "aşırılıkçı ve terörist grupları ifşa etmek ve etkisiz hale getirmek" için ilgili kurumlar ve özel servisler arasındaki işbirliğini hızlandırmayı kabul etti. Öte yandan cihatçıların çevrimiçi propagandalarına karşı direnmek için işbirliği mekanizmaları tartışıldı.

Rusya Güvenlik Konseyi, "Afgan sorunu üzerinde KGAÖ ve Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) içindeki işbirliğinin arttırılması önerildi." açıklamasında buludnu.

KGAÖ'nün şu anda altı üyesi var; Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya ve Tacikistan. Kolektif Güvenlik Anlaşması 1992'de Taşkent'te imzalandı. Tacikistan, 2020-2021 dönemi için KGAÖ'nün dönem başkanlığını yürütüyor.