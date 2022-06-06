6 Haziran 2022 burç yorumları

KOÇ

Sevgili Koç burçları, Ay Başak burcundan ve altıncı güneş evinizden geçerken sizi destekleyici ve verimli bir enerji takip edecek. Bu kozmik iklim, özellikle bir grup içinde çalışmanızı gerektiren bir meslekte iseniz, yeni çalışma haftasına fırtına gibi girmek için mükemmeldir.

BOĞA

Sevgili Boğa burçları, Ay Başak burcunda ve haritanızın eğlenceyi yöneten bölümünde yolculuğuna devam ederken, bugün ilginç ve dışa dönük bir ruh halinde olacaksınız. Mesleki sorumluluklar sizi gerçeğe bağlasa da bu, gün boyunca iş arkadaşlarınızla eğlenerek havayı yükseltemeyeceğiniz anlamına gelmez.

İKİZLER

Sevgili İkizler burçları, Ay, bugün Başak burcundaki yolculuğuna devam ediyor ve sizi duygusal ve besleyici bir yolculuğa çıkartıyor. Özellikle bugün sosyal anlamda kendinizi aktif hissedeceğiniz bir gün olacak. Uzun süredir görüşmediğiniz bir arkadaşınızın yardım isteği sizi biraz şaşırtasa da onun için elinizden gelenin fazlasını yapacaksınız.

YENGEÇ

Sevgili Yengeç burçları, Ay Başak burcunda ve haritanızın düşünce sürecini yöneten sektöründe ilerlerken, zihniniz bugün yoğun bir temponun içine girecek. Sorunları çözmek için kendinizi zorlayacak ve durumu kendi lehinize çevireceksiniz.

ASLAN

Sevgili Aslan burçları, Ay’ın Başak burcundaki hareketi kişisel finansı yöneten konuların gündeme gelmesine neden olacak. Bugün tutumlu bir ruh halinin içinde olup aile bütçesine dair hesaplamalar yaptığınız bir gün olacak.

BAŞAK

Sevgili Başak burçları, Ay bugün burcunuzda ilerliyor ve sosyal anlamda kendinizi sınadığınız bir güne başlıyorsunuz. Özellikle ikili ilişkilerde yaşacağınız sorunlar günün bütün enerjisinde belirleyici olacak. Bu akşam maneviyatı yöneten konulara ilişkin biraz daha düşünmek isteyeceksiniz.

TERAZİ

Sevgili Terazi burçları, ,verimliliğiniz zirvede olsa da, Ay Başak burcu ve haritanızın bilinçaltını yöneten sektöründe yolculuğuna devam ederken, gün boyunca kendinizi kapalı hissedeceksiniz. Daha içe dönük olacak ve duygusal bir havada kalacaksınız.

AKREP

Sevgili Akrep burçları, bugün Ay Başak burcunda ve güneş on birinci evinizden yolculuğuna devam ederken sosyal anlamda kendinizi ve sevdiklerinizi destekleme enerjisinde hissedeceksiniz. Ancak ikili ilişkilerdeki dengesiz tutumlar bir süre sonra canınızı sıkmya başlayabilir.

YAY

Sevgili Yay burçları, Ay, Başak ve güneş onuncu evinizden yolculuğuna devam ederken bugün her zamankinden daha mutlu ve huzurlu bir havanın etkisi altında olacaksınız. Geçmişten gelen konuların gündeme geldiğini fark etseniz de bunları çözmek için elinizden geleni yaptığınızı göreceksiniz.

OĞLAK

Sevgili Oğlak burçları, Ay Başak burcunda ve haritanızın maneviyatı yöneten bölümünde yolculuğuna devam ederken bu sabah arınmış bir enerjiyle uyancaksınız. Hayatınızın olumsuz ve sorunlu gördüğünüz alanlarını bir kez daha gözde geçirerek kendiniz bir yol haritası belirleyeceksiniz.

KOVA

Sevgili Kova burçları,Ay Başak burcundaki hareketine devam ederken haritanızda kişisel dönüşümü ve gelişimi etkileyecek bölüme dokunuş yapıyor. Bu kozmik iklim sayesinde hayatınızda atıl durumda bulunan kişilere ve olaylara karşı sert bir bakış açısıyla yaklaşacaksınız.

BALIK

Sevgili Balık burçları, AyBaşak burcuna doğru hareket ederken haritanızın kalp meselelerini yöneten bölümü aktif hale getiriyor. Sevdiğiniz insanlar söz konusu olduğunda destekleyici ve yardımsever bir ruh halinde olsanız da, aynı şeyi sizin için yapamayacak birine yardım etmek için kendi yolunuzdan çıkmaktan kaçınmalısınız.