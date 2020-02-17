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6 katlı bina yıkıldı

Elazığ'da 4.2'lik depremde hasarlı 6 katlı bina yıkıldı.

17 Şubat 2020 Pazartesi 15:54
6 katlı bina yıkıldı
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Elazığ'da bugün meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin hemen ardından daha önce hasar gördüğü için boşaltılan 6 katlı bina kendiliğinden çöktü. O anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Elazığ'da merkez üssü Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü meydana gelen ve 41 kişinin yaşamını yitirdiği 6.8  büyüklüğündemi depremin ardından artçılar sürüyor.

Bugün Türkiye saatiyle 14:42'de AFAD verilerine göre 4.2 büyüklüğünde merkez üssü Sivrice ilçesi olan deprem meydan geldi.

24 Ocak'taki depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında boşaltılan Abdullah Paşa Mahallesi'ndeki 6 katlı bina yıkıldı.

Binanın daha önce boşaltılması olası faciayı önlerken, yıkım anı ise çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:
BinaDepremElazığ
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