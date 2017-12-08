Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Anastasiya Kinyazeva, İngilizler tarafından keşfedildi.
MODA ŞOVLARINI KAÇIRMIYOR
İngiltere'de yayın yapan Daily Mail tarafından dünyanın en güzel kızı olarak seçilen Kinyazeva, ülkesinde moda şovlarında rol alıyor.
ANNESİ PAYLAŞIYOR
6 yaşındaki modelin fotoğrafları ise, annesi tarafından Instagram hesaplarından paylaşılıyor.
6 yaşında dünyanın en güzel kızı seçildi!
Moskova'da yaşayan 6 yaşındaki Anastasiya Kinyazeva, İngilizler tarafından dünyanın en güzel kızı olarak ilan edildi.
08 Aralık 2017 Cuma 12:32
Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Anastasiya Kinyazeva, İngilizler tarafından keşfedildi.