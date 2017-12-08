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6 yaşında dünyanın en güzel kızı seçildi!

Moskova'da yaşayan 6 yaşındaki Anastasiya Kinyazeva, İngilizler tarafından dünyanın en güzel kızı olarak ilan edildi.

08 Aralık 2017 Cuma 12:32
6 yaşında dünyanın en güzel kızı seçildi!
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Rusya'nın başkenti Moskova'da yaşayan Anastasiya Kinyazeva, İngilizler tarafından keşfedildi.

MODA ŞOVLARINI KAÇIRMIYOR

İngiltere'de yayın yapan Daily Mail tarafından dünyanın en güzel kızı olarak seçilen Kinyazeva, ülkesinde moda şovlarında rol alıyor.

ANNESİ PAYLAŞIYOR

6 yaşındaki modelin fotoğrafları ise, annesi tarafından Instagram hesaplarından paylaşılıyor.

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