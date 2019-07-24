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60 yaşındaki adam beyninin yarısı olmadan yaşamış!

Moskova Bölgesi'ndeki bir sağlık merkezinde görev yapan doktorlar, bir hastanın beyninin yarısının olmadığını tespit etti. Hastanın vücut fonksiyonlarında hiçbir eksiklik görülmemesi büyük şaşkınlık yarattı.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:30
60 yaşındaki adam beyninin yarısı olmadan yaşamış!

Rus basınında yer alan habere göre Moskova Bölgesi'ndeki bir sağlık merkezine 'geçici iskemik atak' şikayetiyle başvuran hastanın beyninin yarısı olmadan yaşadığı ortaya çıktıDoktorlar, sıradışı klinik vaka karşısında şaşkınlıklarını gizlemezken 60 yaşındaki emekli mühendisin tüm vücut fonksiyonlarını eksiksiz kullanabilmesi bu bulguyu daha şaşırtıcı kıldı.

Üniversite okuyan, askerliğini yapan, aile kurup iki çocuk sahibi olan 60 yaşındaki hasta, "Tamamen kusursuz bir hayat yaşadım. Beni hiçbir şey rahatsız etmedi ve meşhur olmak istemiyorum" diyerek daha fazla tahlil yapılmasını reddetti ve hastaneden ayrıldı. 

Nörolog Marina Anikina, "Bu eşi görülmemiş bir vaka, zira patoloji embriyonun beyin gelişiminin en erken aşamasında meydana geldi. Bazen bu tür patolojiler ölüme yol açabilir ancak bu patoloji, bu tür vakaların sorunsuz oluşturmayacağını gösteriyor" dedi.

"Eğer bu patoloji bugün tespit edilseydi, böyle bir embriyo taşıyan anneye hamileliğini sonlandırması tavsiye edilirdi. Ancak 60 yıl önce SSCB'de bu durumu ortaya çıkaracak teknoloji yoktu" diye devam eden Anikina, bundan dolayı 60 yaşındaki adamın şimdiye kadar beynin yarısının olmadığını bilmeden yaşadığını kaydetti.

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Fasa Fiso 2019-07-24 12:52:08

Oda birşey mi? Bizdeki siyasiler beyinleri hiç olmadan yıllarca yaşayabiliyor.

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