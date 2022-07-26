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600 kilogramlık mors Norveç'i birbirine kattı

Norveç'in başkenti Oslo'da görülen "Freya" isimli mors sahil kasabasını karıştırdı. Mors, bazı vatandaşlar tarafından endişe ile karşılandı ve hatta ötenazi yapılması önerildi.

26 Temmuz 2022 Salı 16:34
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600 kilogramlık mors Norveç'i birbirine kattı
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BBC'nin haberine göre, bu yıl ilk kez haziranda görülen morsun, sahil kasabası Kragedo'daki teknelere tırmandığı belirtildi.

Güneşlenmek ve uyumak için Norveçlilerin teknelerini seçen Freya sosyal medyada da ilgi topladı.

Norveçli vatandaşlar, 600 kilogram ağırlığındaki dev morsun teknelere tırmanırken çok sayıda tekneyi batırdığını bilgisini verdi.

Mors, bazı vatandaşlar tarafından endişe ile karşılandı ve hatta ötenazi yapılması önerildi.

"Morslar tehlikeli değil"

Norveç Balıkçılık Müdürlüğü, hareketleri izlenen dev canlının iyi durumda olduğunu ve bölgede kalabileceğini ifade etti.

Bunun yanı sıra, vatandaşların denizde yüzerken ya da kanoya bindiğinde mesafeyi koruması tavsiye edilerek, morsların tehlike oluşturmadığı bilgisi paylaşıldı.

Freya'nın İngiltere, Hollanda, Danimarka ve İsveç'te de görüldüğü, son durağının ise Norveç olduğu belirtildi.

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