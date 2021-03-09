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600 milyon dolarlık dava

Dolce Gabbana, Diet Prada isimli ünlü Instagram hesabını yöneten iki ABD’li bloggera, 600 milyon dolarlık (yaklaşık 4,6 milyar TL) iftira davası açtı.

09 Mart 2021 Salı 14:33
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600 milyon dolarlık dava

Milano merkezli İtalyan moda markası Dolce & Gabbana, Diet Prada isimli ünlü Instagram hesabını yöneten iki ABD’li bloggera tasarımcılardan birine atfedilen Asya karşıtı yorumları yeniden paylaşarak Asyalı müşterilerin boykotuna neden oldukları gerekçesiyle 600 milyon dolarlık (yaklaşık 4,6 milyar TL) iftira davası açtı.

YENİDEN GÜNDEME GELDİ

Independent'ın haberine göre söz konusu dava 2019’da Milano’da açılmıştı ancak bloggerların bu hafta Diet Prada hesabından konuya dair açıklama yapmalarının ardından yeniden gündeme geldi. Diet Prada’nın paylaşımları moda dünyası tarafından yakından takip ediliyor. Hesap özellikle tasarımlardaki özgün olmayan öğelere ve toplumsal konulara dair paylaşımlarıyla biliniyor.

"SUSTURMAYI DENİYORLAR"

Blooggerları savunan Fordham Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin Moda Hukuku Enstitüsü direktörü Susan Scafidi, "Tüm bu dava Diet Prada’yı, bizzat Tony (Liu) ve Lindsay’i (Schuyler) susturmayı denemenin bir yolu" ifadelerini kullandı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Dava, Kasım 2018’e kadar uzanıyor. O tarihte Dolce & Gabbana’nın internette yayımlanan reklamları ırkçı bulunmuş ve tepkilere yol açmıştı. Ünlü markanın hazırladığı videolarda Çinli bir kadının yemek çubuklarıyla İtalyan yemeklerini yerken zorlandığının görülmesi eleştiri oklarının markaya yönelmesine neden olmuştu.

Öte yandan moda tasarımcısı Stefano Gabbana’nın bir sosyal medya kullanıcısıyla yaptığı tartışmanın ekran görüntülerinin sızmasıysa eleştirilerin dozunun artmasına yol açmıştı. Söz konusu tartışmada Gabbana, Çinlilere karşı aşağılayıcı ifadeler kullanmıştı.

Tasarımcılar Domenico Dolce ve Stefano Gabbana ilk olarak Gabbana’nın hesabının hacklendiğini belirtmişti. İkili daha sonra Çinlilerden özür diledikleri bir video yayımlamıştı.

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