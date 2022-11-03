61 Yaşında tam 87 kez evlendi!

Endonezyalı bir çiftçi, 88. kez evlilik hazırlığı yapınca ülkesinde ve dünyada gündem oldu.

İsnini Kaan olduğu belirtilen 61 yaşındaki adamın yeni eşi, 86. evliliğini yaptığı eski eşi. Kaan, bu kadar evlilik yapması ve hala kadınların gözdesi olması nedeniyle Endonezya'da 'Playboy Kralı' lakabıyla anılıyor.

Kadınların gözdesi Kaan'ın hikayesine biraz daha yakından bakalım.



'Playboy Kral' Kaan, Endonezya'nın Batı Cava bölgesindeki Majalengka'dan bir çiftçi



Yerel medya organı Tribunnews tarafından hazırlanan bir habere göre , 61 yaşındaki çiftçinin, köyünde onunla yaşayan bilinen bir aile üyesi veya akrabası yok. Ebeveynlerinin öldüğü ve tek kız kardeşinin kocasıyla birlikte Endonezya'nın Bandung şehrinde yaşadığı biliniyor.



İlginç bir şekilde, Kaan'ın bu kadar evlilik yaparken, ülkesinin uygulamalarına göre Diyanet İşleri Başkanlığı (KUA)'dan evlilik cüzdanı talep etmediği de belirtiliyor. Yani kadınlar kayıt da sormuyor.



Kaan ilk kez 14 yaşında evlendi ve gelini kendisinden iki yaş büyüktü. Bu evlilik uzun sürmedi.



KAÇ ÇOCUĞU OLDUĞU BELLİ DEĞİL



Kaan'ın evlilik konusundaki görüşleri oldukça sıra dışı. Kaan, son evliliğini eski eşlerinden birisiyle yapmaya hazırlanıyor. Çiftçi, eski karısına evlenme teklif edince, red yanıtı almamış. Kaan, "Ayrılmamızın üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen aramızdaki aşk hala güçlü" dedi.



61 yaşındaki çiftçi ayrıca, yeni müstakbel gelininin, bu evlilik sadece bir ay sürmüş olmasına rağmen, onun için hala "delirdiğini de" düşünüyor.



Kaan, ilk evliliğinin neden başarısız olduğunu açıkladı. Kaan, ilk eşine iyi davranmadığını anlatırken, " O zamanki kötü tavrım nedeniyle karım iki yıl evli kaldıktan sonra boşanmak istedi" dedi. Bu olay Kaan'ı sinirlendirmiş ve kendisini kadınlara karşı "manevi bilgi" alarak güçlendirmesine neden olmuş. “Ama kadınlar için iyi olmayan şeyler yapmak istemiyorum. Ben de onların duygularıyla oynamayı reddediyorum” diye konuşan Kaan, “Ahlaksızlık yapmaktansa evlensem daha iyi” görüşünde.

EVLİLİK REKORU KIRAN ADAMLAR



Geçen yıl ölen Mizoramlı 76 yaşındaki Ziona Chana, 39 karısı ve 94 çocuğu vardı ve en büyük aileyi yönetme dünya rekorunu elinde tutuyordu. Reuters'te yer alan bir habere göre , Chana'nın ailesi 33'ü torun olmak üzere 167 kişiden oluşuyordu. Haberde, ayrıca büyük bir aileye sahip olmasına rağmen Chana'nın 2011'de ailesini daha da büyütmek istediğini söylediği belirtiliyor.



LA Times'ın bir raporuna göre , 1997'de Glynn “Scotty” Wolfe, sık evlilik konusunda Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi. Bu adam, 29 kez evlendi ve hayatta kalan son karısı Linda Essex-Wolfe, 23 kocayla dünyanın en sık evli kadını rekorunu elinde tuttu. Wolfe'un en uzun evliliği yedi yıldı ve en kısa evliliği sadece 19 gündü. Adam sürekli büyüyen rekoruyla gurur duyuyordu ve televizyon talk şovlarına konuk olarak sık sık geliyordu.

Haberde, Wolfe'un 29 karısı, 19 çocuğu, 40 torunu ve 19 büyük torunu olmasına rağmen, ölümü sırasında kimsenin cesedini almak için öne çıkmadığı belirtiliyor.