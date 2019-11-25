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62 yaşındaki mahkum ölü bulundu

Rum Merkezi Cezaevinde 62 yaşındaki bir mahkum hücresinde ölü bulundu.

25 Kasım 2019 Pazartesi 11:47
62 yaşındaki mahkum ölü bulundu

Rum Merkezi Cezaevinde 62 yaşındaki bir mahkum hücresinde ölü bulundu.
Alithia gazetesi, Rum Merkezi Cezaevinde 62 yaşındaki bir mahkumun dün hücresinde ölü bulunduğunu yazdı.
Gazete, cezaevi müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu mahkumun yatağında uyurken öldüğünün ve ilk incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığının açıklandığını aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Mahkum
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