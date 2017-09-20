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65 bin kişi yerinde edildi

Kolombiya'da ocak-ağustos döneminde yaklaşık 65 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi...

20 Eylül 2017 Çarşamba 13:08
65 bin kişi yerinde edildi

Kolombiya'da ocak-ağustos döneminde yaklaşık 65 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nden (OCHA)  yapılan açıklamada, ülkede ocak-ağustos döneminde yaklaşık 9 bin kişinin toplu, 56 bin kişinin de bireysel olarak yerlerinden edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu rakamın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 arttığına dikkat çekildi.

Norveç Mülteci Konseyi (NRC) Kolombiya Direktörü Christian Visnes, hükümet ile Halk İçin Alternatif Devrimci Gücü (FARC) arasındaki barış sürecinin ardından ülkenin Pasifik bölgesinde farklı gruplar arasında silahlı çatışmaların arttığını ve yerinden edilmelerin düzenli bir hal aldığını vurguladı.

Visnes, hükümetin henüz FARC üyelerinin etkilediği bölgelerde varlık gösteremediğini belirterek, bu yerlere güvenlik güçlerinin varlığının yanı sıra sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerin götürülmesi gerektiğini kaydetti.

Kolombiya'da 1985'ten bu yana 7 milyon 265 bin 72 kişi zorla yerinden edildi.

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