Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Piyasalar virüs kaptı!
Piyasalar virüs kaptı!
İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı işletecek iki kişi aranıyor
İrlanda'nın ıssız adasında kahve dükkânı...
Elon Musk Mars planını açıkladı
Elon Musk Mars planını açıkladı
Düzenli çikolata tüketmek o hastalığa iyi geliyor!
Düzenli çikolata tüketmek o hastalığa...
Tatlı krizlerine son vermenin 8 etkili yolu
Tatlı krizlerine son vermenin 8...

65 yıllık evli karı-koca birkaç saat arayla öldü!

ABD’de 65 yıl önce evlenen Jack-Harriet Morrison çifti, kaldıkları huzurevinde aynı gün birkaç saat arayla öldü. Çiftin el ele tutuşmak için yan yana yataklarda kaldıkları belirtildi.

22 Ocak 2020 Çarşamba 12:17
65 yıllık evli karı-koca birkaç saat arayla öldü!

1955 yılındaki Cadılar Bayramı'nda tanışan ve hayatlarını birleştirmeye karar veren Jack ve Harriet Morrison, 65 yıllık birlikteliklerinden sonra Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki huzurevinde 11 Ocak'ta yalnızca birkaç saat arayla hayata gözlerini yumdu.

Sputnik’in St. Louis Post-Dispatch gazetesinden aktardığı bilgilere göre, önce 86 yaşındaki Jack Morrison, ondan birkaç saat sonra ise 83 yaşındaki eşi Harriet Morrison hayata veda etti.

Haberde, Jack ve Harriet'in yataklarının, el ele tutabilmeleri için yan yana konulduğu ifade edildi.

1955 yılında Cadılar Bayramı'nda tanışan ve ertesi yıl evlenen Morrison ailesi, 2 erkek çocuk sahibiydi.

Morrison çiftinin sağlık durumunun kötüye gitmesi nedeniyle bir yıl önce huzurevine yerleştirildiği belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
ABDHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soğuk hava devam edecek! Fırtına geliyor
Soğuk hava devam edecek! Fırtına geliyor
Guterres Libya için BM kararı istiyor
Guterres Libya için BM kararı istiyor
İtalya’da koalisyonda çatlak! Di Maio parti liderliğini bırakıyor
İtalya’da koalisyonda çatlak! Di Maio parti liderliğini bırakıyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim