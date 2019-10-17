673 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye’nin Fırat’ın doğusunda yer alan ve sınırları için tehdit oluşturan terör hedeflerini yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda 9. güne gelindi.

Harekatta etkisiz hale getirilen terörist sayısı 673’e ulaştı.

TC Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fırat’ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekâtı’nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG’li terörist sayısı toplam 673 oldu.”

Bugüne kadar 1.220 km2’lik alan terör örgütü unsurlarından temizlendi.

Çaresiz kalan teröristler kaçmaya başladı

Suriye Milli Ordusu ile birlikte hareket eden Mehmetçik, harekatta 2 ilçe merkezi (Rasulayn ve Tel Abyad) 1 belde ve 56 köy olmak üzere toplam 58 yerleşim yerini terörden arındırdı.

Kurtarılan yerlerdeki arama tarama faaliyeti ise devam ediyor.

(BRT/TRT)