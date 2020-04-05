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68 yılda 5. kez ulusa seslenecek olan Kraliçe II. Elizabeth, bu akşam ne söyleyecek?

"Bizden sonra gelenler, bu nesildeki Britanyalıların da diğerleri kadar güçlü olduğundan bahsedecek"

05 Nisan 2020 Pazar 16:15
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68 yılda 5. kez ulusa seslenecek olan Kraliçe II. Elizabeth, bu akşam ne söyleyecek?

Birleşik Krallık kraliçesi, ulusu koronavirüs salgını karşısında geleneksel “Sakin, güler yüzlü kararlılığını” göstermeye çağıracak.

Pazar akşamı televizyonlardan yayımlanmak üzere kayıt altına alınan olağanüstü konuşmada, Kraliçe II. Elizabeth, Birleşik krallık tecrit altındaki üçüncü haftasına girerken toplumun yaşadığı keder ve ekonomik zorluktan bahsedecek.

Kraliçe aynı zamanda ön saflardaki sağlık çalışanlarına kişisel olarak teşekkür edecek ve bazı ailelerin şimdiden yaşadığı acıların farkında olduğunu bildirecek.

93 yaşındaki hükümdar şöyle diyecek:

“Size gittikçe çetrefilleştiğini bildiğim bir zamanda sesleniyorum.

Ülkemizdeki yaşamın sekteye uğradığı bir zaman: Bazılarına keder, çoğuna ekonomik zorluklar ve hepimizin gündelik yaşamlarına muazzam değişiklikler getiren bir aksama.

Umuyorum ki gelecek yıllar içinde herkes bu zorluğa nasıl göğüs gerdiğiyle gurur duyacak.

Ve bizden sonra gelenler bu nesildeki Britanyalıların da diğerleri kadar güçlü olduğundan bahsedecek.

Öz disiplin, sakin güler yüzlü kararlılık ve birliktelik hissi gibi vasıflar bu ülkeyi tanımlamayı sürdürüyor.”

Kraliçe, zarar görebilecekleri korumak için resmi yönlendirmelere uyarak evde kalanlara da teşekkür edecek.

Kraliçenin mesajı, hükümdarın 98 yaşındaki eşi Prens Philip’le birlikte yaşadığı Windsor Kalesi’nde kayda alındı. Onların dışında odada sadece, kişisel koruyucu ekipman giyen ve kraliçeyle arasındaki tavsiye edilen mesafeyi sürekli koruyan, kameraman vardı.

Elizabeth, genellikle sadece yılda bir kere Noel Günü mesajını ulusa iletmek için ekranda yer alıyor. Bu, kraliçenin beşinci özel konuşması olacak ki bunların en sonuncusunu 2012’de tahta çıkışının 60. yıldönümü vesilesiyle gerçekleştirmişti.

Kraliçe 1991’de Körfez Savaşı başladığında, 1997’de gelini Prenses Diana’nın cenazesinden sonra canlı yayında ve 2002’de annesinin ölümünden sonra da halka hitap etmişti.

Salgının başlanmasından bu yana kraliyet ailesi birçok halka açık etkinliği iptal etti ya da erteledi ve kraliyet görevlerinden bazılarını telefon ya da görüntülü görüşme üzerinden gerçekleştirdi.​

Kraliçenin oğlu ve varisi 71 yaşındaki Prens Charles, doğu Londra’daki yeni NHS Nightingale Hastanesi’nin açılışını Birkhall, Aberdeenshire’deki evinden yaptı.

Son Güncelleme: 05.04.2020 16:22
Anahtar Kelimeler:
CoronavirüsKoronavirüsİngiltereElizabethKraliçe
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Cemal 2020-04-05 17:21:11

68 yıl boyunca 5. Sesleniş olacakmış bu. Ulan bizim tayyip hergün ulusa sesleniyor. Tayyip mi çok vesveseli elizabeth mi çok rahat belli değil.

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