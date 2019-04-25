69 yaşındaki kadın kocasının cinsel içerikli kanal faturasını görünce ölüm saçtı

Jefferson County'de yaşayan Patricia Ann Hill, eve gelen televizyon faturasını görünce çılgına döndü. Kocasının kendisine haber vermeden cinsel içerikli yayınlar yapan TV kanalına abone olduğunu faturada gören 69 yaşındaki Hill, 65 yaşındaki eşi Frank Hill'i iki kez vurarak öldürdü.

Silahlı saldırı ve gasp olaylarının sık yaşandığı ABD’nin Teksas eyaletinde bir dram yaşandı… 69 yaşındaki Patricia Ann Hill, cinnet geçirerek 65 yaşındaki eşi Frank Hill’i öldürdü. Fakat bu cinayetin ardından ise çok ilginç bir sebep çıktı.

Cinayet sonrasında bugün görülen davada Hill’in avukatı cinayetin ve müvekkilinin cinnet geçirme sebebini açıkladı. Müvekkilinin eşini öfkeyle vurduğunu söyleyen avukatın hikayesine göre olay 69 yaşındaki kadının çiftin Donaldson Lane’deki evine gelen televizyon faturasıyla başladı.

Televizyon faturasında daha önce bizzat kendisinin iptal ettiği cinsel içerikli bir televizyon kanalının aboneliğini gören Hill öfkelendi. Patricia Ann Hill, aboneliği iptal ettirmesine rağmen kocası tarafından tekrar aboneliğin başlatılmasına öfkelendi ve adamın bulunduğu ufak müştemilata gitti. Önce adamla tartışan ve odadaki masayı ve üzerindeki içki ve eşyaları deviren kadın hıncını alamadan çıktı ve kendi odasına giderek 22 kalibrelik bir tabanca aldı. Tekrar adamın evine giden kadın, yere dökülen eşyaları toplamaya çalışan kocasını 2 el ateş ederek öldürdü.

Daha sonra evine dönen kadın polis ve ilk yardım ekiplerini arayarak kendini ihbar etti. Patricia Ann Hill’in avukatı, “Müvekkilimin eşi cinsel içerikli filmler izleyerek müvekkilime ve onun inanışına hakaret ediyordu. Sürekli ona bunu bırakmasını söylese de o bildiğinden şaşmadı” dedi.

Hakim, kocasını öldüren kadın hakkında bir sağlık raporu istedi. Hakim, 69 yaşındaki kadının akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesinden sonra ceza verileceğini açıkladı.