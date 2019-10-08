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7'inci Yunan-Rum-Mısır Zirvesi Kahire'de yapılacak

Zirvede Türkiye’nin Kıbrıs’ın batısında başlattığı sondaj faaliyetleri ve Pompeo’nun Atina ziyareti ön planda olacak

08 Ekim 2019 Salı 10:17
7'inci Yunan-Rum-Mısır Zirvesi Kahire'de yapılacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun, geçen hafta Atina ziyareti sırasında Türkiye’nin Kıbrıs açıklarında sondaj çalışmalarına karşı olduklarını söylemesinden cesaretlenen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis bugün Kahire’de Mısır lideri Abdülfettah es Sisi ile bir araya gelecekler.

 “7. Yunan-Rum-Mısır Zirvesi”nde Türkiye’nin Kıbrıs’ın batısında başlattığı sondaj faaliyetleri ve Pompeo’nun Atina ziyareti ön planda olacak. Rumlar, tek taraflı ilan ettikleri ekonomik münhasır bölgeyi Türkiye’nin ihlal ettiğini öne sürüyor. Miçotakis, Mısır’da yayınlanan Al Ahram gazetesine verdiği demeçte “Türkiye’nin 7’nci parseldeki faaliyetleri bugüne kadarki tahriklerinin en önemlisidir. Uluslararası hukuk açık şekilde ihlal edilmektedir. Bu tür faaliyetler, Yunanistan’ın Türkiye ile ilişkilerde arzuladığı yeni başlangıç için elverişli ortamı yaratmıyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
RumMısırHaber
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