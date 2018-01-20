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7 liraya aldığı fotoğrafı 19 milyon liraya sattı!

Bit pazarına giden Randy, kendisine ilginç geldiği için 2 dolar verdiği fotoğrafı satın aldı. Ancak fotoğrafa yakından baktığı zaman gerçeği gördü. Aldığı fotoğrafı bakın kaç paraya sattı.

20 Ocak 2018 Cumartesi 13:39
7 liraya aldığı fotoğrafı 19 milyon liraya sattı!
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Randy bit pazarından, siyah beyaz renkteki 2 dolarlık (Yaklaşık 7 lira) fotoğraflardan aldı. Bir değerleri olacağını zannederek almamıştı. Değişik göründüklerinden dolayı almıştı. Eve geldiğinde fotoğraflara bir de yakından baktı. Derken fotoğraf karelerinde tanıdık bir yüze rastladı.

Fotoğraftaki kişi yüzlerce kişiyi öldüren William H. Bonney’den başkası değildi. Billy the Kid ismiyle Amerikan tarihine geçen kanun kaçağı 1881 yılında 23 yaşındayken vurularak öldürüldü. Kanun kaçağının fotoğrafı neredeyse hiç yoktu. Çünkü onu zaten kimse bulamıyordu. Randy, 2 dolara aldığı fotoğrafı yaklaşık 5 milyon dolara sattı.

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