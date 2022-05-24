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7 saatlik operasyonun sonucunda kurtarıldı

İngiltere’de yaşayan ve ismi açıklanmayan 51 yaşındaki adam, halı yıkama makinasının içinde bulunan 8 cm büyüklüğündeki plastik topu makatına sıkıştırdı. İki gün boyunca makatındaki topu çıkartmayı başaramayan adam çareyi doktora gitmekte buldu. Doktorlar 7 saat süre operasyonun sonucunda plastik topu çıkartmayı başardı.

24 Mayıs 2022 Salı 14:03
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7 saatlik operasyonun sonucunda kurtarıldı

İngiltere’de yaşayan 51 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam plastik bir topu makatına yerleştirdi. Eşinin basur tedavisi için bu yolu tercih ettiğini dile getiren yaşlı adamda yapılan tetkiklerin sonucunda basura dair herhangi bir semptoma rastlanmadı.

TAM 7 SAAT SÜRDÜ

Büyük bir acıyla hastaneye giden adam 7 saat süren operasyonun sonucunda plastik toptan kurtarıldı. Doktorlar operasyonun büyük bir titizlikle yürütüldüğünü söylerken cerrahi cihazların yanında topu çıkartmak için elektrikli matkap kullanıldığı ifade edildi. Genel anesteziyle hastayı bayıltan doktorlar topu bütün bir şekilde çıkartamadığı için önce ikiye böldü ardından ise parçalar halinde hastanın makatından çıkarttı.

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