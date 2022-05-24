7 saatlik operasyonun sonucunda kurtarıldı

İngiltere’de yaşayan 51 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adam plastik bir topu makatına yerleştirdi. Eşinin basur tedavisi için bu yolu tercih ettiğini dile getiren yaşlı adamda yapılan tetkiklerin sonucunda basura dair herhangi bir semptoma rastlanmadı.

TAM 7 SAAT SÜRDÜ

Büyük bir acıyla hastaneye giden adam 7 saat süren operasyonun sonucunda plastik toptan kurtarıldı. Doktorlar operasyonun büyük bir titizlikle yürütüldüğünü söylerken cerrahi cihazların yanında topu çıkartmak için elektrikli matkap kullanıldığı ifade edildi. Genel anesteziyle hastayı bayıltan doktorlar topu bütün bir şekilde çıkartamadığı için önce ikiye böldü ardından ise parçalar halinde hastanın makatından çıkarttı.