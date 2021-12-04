Künye
Kıbrıs 13
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
Zanlılara Tahkikat Amaçlı İkişer Gün Tutukluluk Verildi
Gazimağusa'da bisiklet hırızlığı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet çaldı
Müşteri gibi girdi, mağazadan kıyafet...
banner107

7 yıl önce kaybolan Malezya uçağıyla ilgili İngiliz mühendisten flaş iddia

Çin'in başkenti Pekin'e gitmek üzere yola çıkan ve havalandıktan 40 dakika sonra kaybolan Malezya uçağıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Peki, havacılık tarihindeki en gizemli olaylardan biri olarak kayıtlara geçen kayıp uçak MH370'e ne oldu?

04 Aralık 2021 Cumartesi 19:29
1117 Okunma
7 yıl önce kaybolan Malezya uçağıyla ilgili İngiliz mühendisten flaş iddia
banner108

7 yıl önce kaybolan ve akıbeti hâlâ bilinmeyen Malezya uçağıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Çin'in başkenti Pekin'e gitmek üzere yola çıkan ve havalandıktan 40 dakika sonra kaybolan uçak havacılık tarihindeki en gizemli olaylardan biri olarak kayıtlara geçmişti. Peki, 7 yıl sonra ortaya atılan iddianın detaylarında neler var?

Havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden birine dönüşen olayda yetkililer, 7 senenin sonunda sonuca henüz sonuca ulaşamamışlardı. 239 kişiyi taşıyan uçağın neden yönünü değiştirip Hint Okyanusu'nun güneyine doğru uçtuğu ve sonrasında uçağa ne olduğu tespit edilememişti. Bugün bu olayla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz mühendis kayıp uçağın düştüğü yeri belirledi

Havacılık mühendisi Richard Godfrey, Malezya Havayolları'nın gizemli bir şekilde yok olan MH370 sefer sayılı uçağının yeni bir teknolojiyi kullanarak okyanusa düştüğü yeri tam olarak belirlediğini iddia etti.

Richard Godfrey, Boeing 777’nin Batı Avustralya’nın Perth kentinin 2 bin km batısında Hint Okyanusu’na düştüğüne inanıyor.

Avustralya eski Başbakanı Tony Abbott, 2020'nin başlarında Malezya'nın MH370'in pilotunun kasıtlı olarak uçağı düşürdüğü sonucuna vardığını iddia etmişti. Abbott, trajediden birkaç gün sonra Malezya Hükümeti'nin “en üst düzeylerindeki” kişiler tarafından kendisine bunun önde gelen teori olduğu söylendiğini iddia etmiş, ancak iddialar kanıtlanamamıştı.

Son Güncelleme: 04.12.2021 23:59
Anahtar Kelimeler:
Malezya Uçağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortodoks rahipten Papa’ya: Sen bir kafirsin
Ortodoks rahipten Papa’ya: Sen bir kafirsin
Bezini değiştirirken bebekten rıza alınmalı mı?
Bezini değiştirirken bebekten rıza alınmalı mı?
Avusturya’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Kovid-19 önlemleri protesto edildi
Avusturya’da sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen Kovid-19 önlemleri protesto edildi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim