7 yıl önce kaybolan Malezya uçağıyla ilgili İngiliz mühendisten flaş iddia

7 yıl önce kaybolan ve akıbeti hâlâ bilinmeyen Malezya uçağıyla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Çin'in başkenti Pekin'e gitmek üzere yola çıkan ve havalandıktan 40 dakika sonra kaybolan uçak havacılık tarihindeki en gizemli olaylardan biri olarak kayıtlara geçmişti. Peki, 7 yıl sonra ortaya atılan iddianın detaylarında neler var?

Havacılık tarihinin en büyük gizemlerinden birine dönüşen olayda yetkililer, 7 senenin sonunda sonuca henüz sonuca ulaşamamışlardı. 239 kişiyi taşıyan uçağın neden yönünü değiştirip Hint Okyanusu'nun güneyine doğru uçtuğu ve sonrasında uçağa ne olduğu tespit edilememişti. Bugün bu olayla ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz mühendis kayıp uçağın düştüğü yeri belirledi

Havacılık mühendisi Richard Godfrey, Malezya Havayolları'nın gizemli bir şekilde yok olan MH370 sefer sayılı uçağının yeni bir teknolojiyi kullanarak okyanusa düştüğü yeri tam olarak belirlediğini iddia etti.

Richard Godfrey, Boeing 777’nin Batı Avustralya’nın Perth kentinin 2 bin km batısında Hint Okyanusu’na düştüğüne inanıyor.

Avustralya eski Başbakanı Tony Abbott, 2020'nin başlarında Malezya'nın MH370'in pilotunun kasıtlı olarak uçağı düşürdüğü sonucuna vardığını iddia etmişti. Abbott, trajediden birkaç gün sonra Malezya Hükümeti'nin “en üst düzeylerindeki” kişiler tarafından kendisine bunun önde gelen teori olduğu söylendiğini iddia etmiş, ancak iddialar kanıtlanamamıştı.