Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona virüsü açıklaması
Dünya Sağlık Örgütü’nden yeni Corona...
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
Çocuğunuz internet bağımlısı olmasın!
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
İşten kaçanların 'hastayım' yalanı
Einstein bir kez daha haklı çıktı
Einstein bir kez daha haklı...
Uzmanından mavi ışık uyarısı: Kanserin artmasına neden olabilir
Kanserin artmasına neden olabilir

7 yıldır yerinden kıpırdamıyor

Bosna Hersek'te su altı yaşam araştırması yapan bilim insanları, bir mağara semenderinin 7 yıldır hiç yerinden kıpırdamadığını keşfetti.

05 Şubat 2020 Çarşamba 10:07
7 yıldır yerinden kıpırdamıyor
banner48

​Journal of Zoology’de yayımlanan araştırma notlarında semenderin 2 bin 569 gün, 10 metreden az hareket ettiğinin saptığı belirtildi.

100 yıldan fazla yaşayabilen semenderler çok hareketli olmasa da, çalışmalara adını yazdıran söz konusu semenderin ‘tembellik derecesi’ gerek akademi dünyasında gerek sosyal medyada dikkat çekti.

Macaristan Eötvös Loránd Üniversitesi’nden Gergely Balázs, semenderler için “Etrafta takılıyorlar, neredeyse hiçbir şey yapmıyorlar” ifadelerini kullanırken, bazı sosyal medya kullanıcıları semenderin tembelliğini kendilerine benzetti. Bir kullanıcı ‘Semender=Ben’ yorumunu yaparken, bir başka kullanıcı ‘Ruh eşimi buldum’ ifadelerini kullandı. ​

Doğu ve Güneydoğu Avrupa'nın soğuk, suyla kaplı mağaralarında yaşayan semenderlerin açlığa karşı oldukça dayanıklı oldukları ve 12 yılda bir üredikleri biliniyor.

Anahtar Kelimeler:
MağaraBosna Hersek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere, hibrit dahil fosil yakıtla çalışan tüm araçların satışı 2035’te sona erecek
İngiltere, hibrit dahil fosil yakıtla çalışan tüm araçların satışı 2035’te sona erecek
İsrail, Gazze’de askeri noktalara saldırdı
İsrail, Gazze’de askeri noktalara saldırdı
Çin’de karantinaya alınan şehirler artıyor
Çin’de karantinaya alınan şehirler artıyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim