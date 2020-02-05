7 yıldır yerinden kıpırdamıyor

​Journal of Zoology’de yayımlanan araştırma notlarında semenderin 2 bin 569 gün, 10 metreden az hareket ettiğinin saptığı belirtildi.

100 yıldan fazla yaşayabilen semenderler çok hareketli olmasa da, çalışmalara adını yazdıran söz konusu semenderin ‘tembellik derecesi’ gerek akademi dünyasında gerek sosyal medyada dikkat çekti.

Macaristan Eötvös Loránd Üniversitesi’nden Gergely Balázs, semenderler için “Etrafta takılıyorlar, neredeyse hiçbir şey yapmıyorlar” ifadelerini kullanırken, bazı sosyal medya kullanıcıları semenderin tembelliğini kendilerine benzetti. Bir kullanıcı ‘Semender=Ben’ yorumunu yaparken, bir başka kullanıcı ‘Ruh eşimi buldum’ ifadelerini kullandı. ​

Doğu ve Güneydoğu Avrupa'nın soğuk, suyla kaplı mağaralarında yaşayan semenderlerin açlığa karşı oldukça dayanıklı oldukları ve 12 yılda bir üredikleri biliniyor.