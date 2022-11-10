70 yaşındaki kadın üç alacaklısının içeceğine zehir kattı!

Slovakya, borçlu olduğu 3 kişiyi öldürmeye teşebbüs eden 70 yaşındaki emekli kadını konuşuyor.



Başkent Bratislava'da yaşayan "Terezia Gyönyör" adlı yaşlı kadın, binlerce euro borç aldığı üç arkadaşını öldürmeye çalıştı.



Üç kadın da, Gyönyör'ün evinde farklı günlerde çay içtikten sonra hastanelik oldu. Doktorlar tedavi edilen kadınların zehirlendiğinden şüphelendi ancak testler sonuçsuz kaldı.



Gyönyör'ün evine misafirliğe gittikten sonra rahatsızlandıklarını birbirlerine anlatan kadınlar, zehirlendiklerini anladı.



Sonraki ziyaretlerinde ikram edilen çayı içmeyen alacaklılar, durumu polise ihbar etti. Yapılan testte içeceğin içinde Atropin çıktı. Bu maddenin vücuttan çok çabuk atıldığı, bu nedenle hastanedeki testlerde bulunamadığı anlaşıldı.



Gyönyör, mahkeme tarafından "tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Yaşlı kadın suçlamaları reddederken, alacaklıladan birinin Gyönyör'ün evinde üç kez zehirlendiği anlaşıldı. Yüksek mahkemenin cezasını onaylamasıyla 70 yaşındaki kadın cezaevine gönderildi.