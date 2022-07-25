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73 yaşındaki kadının cinsel organını yelken balığı ısırdı

Amerika Birleşik Devletleri’nin Maryland eyaletinde arkadaşlarıyla beraber tatil yapmak isteyen 73 yaşındaki Katherine Perkins isimli kadın dehşeti yaşadı. Arkadaşlarıyla beraber bir teknede tatil yapan Perkins, denizden tuttukları balıkların fotoğrafı çektiği sırada aniden hareketlenen 100 kiloluk yelken balığını saldırısına uğradı. Perkins saldırı sonucunda cinsel organı ve kasıklarından yaralandı.

25 Temmuz 2022 Pazartesi 12:45
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73 yaşındaki kadının cinsel organını yelken balığı ısırdı
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Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 73 yaşındaki Katherine Perkins, 75 yaşındaki Louis Toth ve 77 yaşındaki Dominic Bellezza isimli arkadaşlar birlikte bir tekne tatiline çıktı. Florida'daki Stuart şehri yakınlarındaki St. Lucie Inlet'ten yaklaşık üç mil uzakta oldukları sırada oltayla balık tutmak istedikleri sırada talihsiz bir olay yaşadı. 100 kiloluk bir yelken balığı Perkins’e aniden saldırdı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olayın ardındna kanlar içinde kalan kadının cinsel organı ve kasık bölgesine arkadaşları tarafından tampon uyguladı. Acilen hastaneye kaldırılan kadının tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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