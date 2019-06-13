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75 yıl sonra gerçekleşen buluşmada gözyaşları sel oldu aktı

İkinci Dünya Savaşı sırasında Fransa'da birbirlerine aşık olan Amerikan askeri ile genç bir Fransız kızı, 75 yıl sonra bir araya geldi. Duygu dolu anların yaşandığı buluşma ise Fransız televizyonu tarafından ölümsüzleştirildi.

13 Haziran 2019 Perşembe 10:10
75 yıl sonra gerçekleşen buluşmada gözyaşları sel oldu aktı
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Yıl 1944… 24 yaşındaki Amerikan askeri KT Robbins, Fransa’nın kuzeydoğusundaki Briey kasabasında görevlendirildi ve orada 18 yaşındaki Fransız Jeannine Ganaye âşık oldu.

İkili iki ay boyunca aşk yaşadı fakat Robbins Doğu Cephesi’ne sevk edilince, birbirini bir daha hiç göremedi.

Robbins de Ganaye de evlendi fakat genç adam âşık olduğu kızın fotoğrafını hayatı boyunca sakladı.

Ve 97 yaşındaki Robbins, Normandiya Çıkarması’nın 75’inci yıldönümü vesilesiyle Fransa’ya giderek, 92 yaşındaki Ganeye ile bir araya geldi.

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Robbins’in Ganaye’yi gördüğünde ilk sözleri “Seni her zaman çok sevdim. Hiçbir zaman aklımdan çıkmadın” oldu.

Jeannine ise sevgilisi Fransa’dan ayrılırken çok ağladığını ve Amerikalı sevgilisi döner umuduyla İngilizce öğrendiğini itiraf etti.

Çift birkaç saat geçirdikten sonra bir daha görüşmek üzere ayrıldı ve Robbins Normandiya’ya gitti.

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Anahtar Kelimeler:
FransaHaberKKTC
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