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7.7’lik depremde facianın boyutu gözler önünde… Ölü sayısı 48’e yükseldi

Endonezya'nın Sulawesi Adası dün 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Yetkililerin açıklamasına göre depremde en az 48 kişinin öldüğü bildirildi.

29 Eylül 2018 Cumartesi 08:57
7.7’lik depremde facianın boyutu gözler önünde… Ölü sayısı 48’e yükseldi

Yerel basındaki haberlere göre, Orta Sulawesi’nin başkenti Palu’daki Undata Hastanesi Başhekimi Komang Adi Sujendra, depremde en az 48 kişinin öldüğünü ve onlarca ağır yaralı olduğunu açıkladı.

Sujendra, bölgedeki elektrik, internet ve suların kesilmesinden dolayı doktorların yaralılara müdahalesinin güçleştiğini ifade etti.

Bölge genelinde iletişim hatlarında yaşanan kesinti nedeniyle can kaybı ve yaralılara ilişkin net bir sayının kendilerine ulaşmadığını belirten Endonezya Siyasi, Hukuk ve Güvenlik İşleri Koordinasyon Bakanı Wiranto da Ulusal Afet Ajansı Yönetimi (BNPB) ile koordinasyon halinde olduklarını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

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BNPB Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho ise yaptığı açıklamada, can kayıpları ve yaralılara ilişkin net bir sayı vermedi. Nugroho, Donggala ve Palau kentlerini vuran tsunamide de yaşamını yitirenler olduğunu aktardı.

Deprem bölgesinde tahliyelerin devam ettiğini, battaniye ve gıda gibi temel ihtiyaçların karşılanmaya çalışıldığını dile getiren Nugroho, deprem ve sonrasında meydana gelen tsunamide onlarca evin zarar gördüğünü ve bir köprünün de yıkıldığı bilgisini paylaştı.

Havalimanı zarar gördü

Nugroho ayrıca, depremde Palu’daki Mutiara SIS Al-Jufrie Havalimanı’nın uçuş pistinin 500 metrelik alanında hasar meydana geldiğini ve hava navigasyon sisteminin zarar gördüğünü duyurdu.

Donggala bölgesinin 27 kilometre kuzeydoğusunda yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki sarsıntının ardından Donggala ve Paulo kentlerini 3 metre yüksekliğe kadar tsunami dalgaları vurdu.

Bölgede çok sayıda bina hasar gördü.

Bölgede çok sayıda bina hasar gördü.

Lombok Adası’nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6.3 ile 6.9 ve 7 büyüklüğünde depremler meydana gelmiş, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.

“Pasifik Ateş Çemberi” olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya’da, 26 Aralık 2004’te 9.1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
EndonezyaDepremFaciaHaberKKTC
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