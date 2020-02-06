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78 yıl sonra müthiş buluşma!

İkinci Dünya Savaşı’nda Stalingrad Muharebesi sırasında bir tank fabrikasında çalışan kız kardeşler Rosalina ve Julia, fabrikanın Nazi uçakları tarafından bombalandığı sırada tahliye edilirken birbirlerinden ayrıldı. Sovyetler Birliği’nin farklı bölgelerine giden kız kardeşler, 78 yıl sonra, Rus polisinin de yardımıyla birbirine kavuştu. Kız kardeşlerin kavuşma anları ise anbean kameralara yansıdı.

06 Şubat 2020 Perşembe 17:37
78 yıl sonra müthiş buluşma!
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İkinci Dünya Savaşı’nda 1942 yılının Ağustos ayında Nazi Almanya’sına ait bombardıman uçakları, Stalingrad’da (bugünkü ismiyle Volgagrad) bulunan bir tank fabrikasına hava saldırısı düzenledi. Bombalanan fabrikada çalışan 13 yaşındaki Julia ve kız kardeşi 15 yaşındaki Rosalina, fabrikadan tahliye edildikleri sırada birbirlerinden ayrıldı. Kız kardeşlerden biri, Sovyetler Birliği sınırları içerisinde Çelyabinsk’e, diğeri ise bugünkü Özbekistan’a gönderildi. Kız kardeşler, birbirlerini öldü sanıyordu ancak 78 yıl sonra, Rus polisin de yardımıyla kavuştu.

"O GÜN FABRİKAYA GİTMEK İSTEMEDİ"

Yerel medyaya konuşan ve bugün 91 yaşında olan Julia, kız kardeşi Rosalina’nın (93) hava saldırısının olduğu gün fabrikaya gitmek istemediğini, bombardımanın ardından fabrikanın bulunduğu yere koşan Julia, fabrika binası yerine bir krater gördüğünü söyledi. Ancak bombardımandan hemen önce Rosalina fabrikadan tahliye edilmişti. Julia da Stalingrad dışına çıkarıldı. Çelyabinsk’e gönderilen Rosalina, tanıdığı ve kız kardeşini bulabilecek olan herkese mektup göndermesine rağmen herhangi bir sonuç alamadı.

'BEKLE BENİ' ADLI İNTERNET SİTESİNDE İLANLAR VERİLDİ

2014 yılında Rosalina, kardeşi Julia’yı bulmak için Rusya’da savaşın ayırdığı ailelerin bilgilerini toplayan internet sitesi ‘Bekle Beni’ye ilan verdi. Bu yılın başlarına kadar bu ilana cevap gelmedi. Julia’nın torunu, ilanı görünce büyükannesinin İkinci Dünya Savaşı’nda kaybolan kız kardeşi olabileceğini düşünerek ilana cevap verdi. Julia’nın torunu, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Büyükannem her zaman kız kardeşini aradı. Sadece yanlış yerde arıyordu" ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
SovyetKardeşBuluşma
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