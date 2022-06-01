Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Markette hırsızlık yaptılar, tutuksuz yargılanacaklar
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi
9 bin 200 TL değerindeki eşyaları çaldı
9 bin 200 TL değerindeki...
2 milyon 651 bin TL parayı sirkat etti
2 milyon 651 bin TL...
Kendisinden Ayrılmak İsteyen Eşini Telefonla Taciz Edip Elbiselerini Yaktı
Eşini Telefonla Taciz Edip Elbiselerini...

78 Yılın sıcaklık rekoru kırıldı!

Kanada'nın Toronto kentinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığında dün 78 yılın rekoru kırıldı.

01 Haziran 2022 Çarşamba 10:27
174 Okunma
78 Yılın sıcaklık rekoru kırıldı!

Kanada Meteoroloji Hizmetlerinden yapılan açıklamada, Toronto Pearson Havaalanı'nda yapılan ölçümlerde hava sıcaklığının 32,1 santigrat derece kaydedildiği bildirildi.

Açıklamada bu sıcaklığın, 1944'te yılın bu zamanında "rekor" olarak kaydedilen 31,1 santigrat dereceyi aştığı ifade edildi.

32,1 santigrat derece sıcaklığın, nemle 36 santigrat derece hissedildiği belirtilerek, halka güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamaları çağrısı yapıldı.

Açıklamada aşırı sıcakların, özellikle yaşlılar, bebekler, çocuklar ve kronik hastalıkları olan kişiler için risk oluşturabileceği uyarısında bulunularak, bol su tüketilmesi tavsiye edildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rus enerji şirketi Gazprom'dan kritik açıklama
Rus enerji şirketi Gazprom'dan kritik açıklama
103 yaşında paraşüt rekoru
103 yaşında paraşüt rekoru
‘Dinozorlar 2025’e kadar geri dönecek’
‘Dinozorlar 2025’e kadar geri dönecek’










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim