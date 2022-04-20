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8 Çocuk hayatını kaybetti!

Pakistan'ın Sindh eyaletindeki köyde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 50 ev küle döndü.

20 Nisan 2022 Çarşamba 10:12
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8 Çocuk hayatını kaybetti!

Ulusal basındaki haberlere göre, eyaletin Dadu bölgesindeki köyde bir evin mutfağında yangın çıktı.

Hızla yayılan yangında ilk belirlemelere göre 8'i çocuk 9 kişi yaşamını yitirdi, 50 ev kullanılamaz hale geldi.

Köy sakinleri, yangında 160 çiftlik hayvanının telef olduğunu belirterek, tarım arazilerinin de zarar gördüğünü kaydetti.

Köy sakinleri, yetkilileri aradıklarını ancak itfaiye ekiplerinin bölgeye ulaşmadığını öne sürdü.

Başbakan Şahbaz Şerif, konuyla ilgili kapsamlı rapor hazırlanmasını isterken, köy sakinlerine yardım yapılacağını kaydetti.

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