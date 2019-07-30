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8 Milyon Kişi Adını Yazdırdı

NASA'nın 2020'deki Mars görevi için başlattığı 'İsmini Mars'a Gönder' kampanyasına dünya genelinde yaklaşık 8 milyon kişi katıldı.

30 Temmuz 2019 Salı 10:14
8 Milyon Kişi Adını Yazdırdı

Türkiye ise dünya genelinde ismini marsa göndermek isteyen ülkeler sıralamasında 2,5 milyon kişi ile birinciliğini sürdürüyor. 

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 2020 yılında Güneş sistemindeki en yakın komşumuz olan Mars’a yeni bir Rover uzay aracı gönderecek. Uzay meraklılarını bu görevin içine isimleri ile dahil etmek isteyen NASA, Send Your Name to Mars (İsmini Mars’a Gönder) adlı bir kampanya başlattı. Bu kampanya sayesinde hazırlanan web sayfasını ziyaret edenler formu doldurduktan sonra isimleri gidecek uzay aracının içine yerleştirilecek olan çipe yazılacak. Formun doldurulmasından sonra 2020’deki Mars görevi için temsili bir biniş kartı veriliyor. Dünya çapında 7 milyon 987 bin kişi 'İsmini Mars'a Gönder' kampanyasına katıldı. En yüksek katılımı sağlayan ülkeler arasında Türkiye ise birinciliğini koruyarak 2 milyon 495 bin kişi ile katılım gösterdi. Türkiye’nin yüksek katılım göstermesi ise sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından “2020 Mars yolculuğuna adını yazdıranlar arasında Türkiye 2,5 milyona yaklaşan isim kaydıyla dünya sıralamasında ilk sırada! Türkiye bu konuda rekora imza atsın istemez misin?” diye paylaşımda bulundu. 

NASA, Mars 2020 isimli projesinde geliştirdiği insansız izci aracıyla, kızıl gezegende eski mikrobik yaşam formları arayacak. 2012 yılında Mars'a inen Curiosity uzay aracının devamı niteliğinde geliştirilen ve 2020’nin Temmuz veya Ağustos ayında uzaya gönderilmesi beklenen yeni araç, aynı zamanda Mars arazisinde yüzey altı ve üstünde taş ve toprak örnekleri toplayacak. İsimler, Mars 2020 uzay aracında bulunan çiplere işlenip Mars'a gönderilecek. Ayrıca ismini kaydedenlere NASA tarafından bir hatıra biniş kartı veriliyor. Kayıtlar 30 Eylül’e kadar sürecek. 

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NasaHaberKKTC
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