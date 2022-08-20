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8 yaşında amatör telsiz kullanarak uzaydaki astronotla sohbet etti

İngiltere'de yaşayan 8 yaşındaki Isabella Payne, babasının amatör telsizi sayesinde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (UUi) bir astronotla sohbet etti.

20 Ağustos 2022 Cumartesi 13:17
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8 yaşında amatör telsiz kullanarak uzaydaki astronotla sohbet etti


Payne, 2 Ağustos'ta uykuya daldığında babasının kendisini kaldırıp cihaza sürüklediğini ve ağzına bir mikrofon tuttuğunu aktardı.

CNN International'a dün yaptığı açıklamada babasına "Bana bunu neden ypaıyorsun? Güzellik uykuma ihtiyacım var" dediğini aktaran Payne, bir anda ABD'li astronot Kjell Lindgren'le konuşmaya başladığını ifade etti:

"8 yaşımda olduğumu öğrendiğinde bir anda sesi neşeli gelmeye başladı. Gülümsediğini duyabiliyordunuz. Sesini duyduğumda çok mutlu oldum. Rüya sandım"

49 yaşındaki Lindgren de Payne'e "Seninle sohbet etmek çok güzel. Telsize gelip selam verdiğin için teşekkür ederim" dedi.

Astronot sohbetten sonra attığı tweet'teyse "Bu şimdiye kadarki en sevdiğim temas olabilir" ifadesini kullandı.

Baba Matthew Payne, Lingren'in uzayda amatör telsiz kullandığını öğrendikten sonra fırsat kolladığını, UUi'nin evlerinin tepesinden geçeceği bilgisini alınca da hazırlıklara başladığını söyledi.

Son Güncelleme: 20.08.2022 13:23
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