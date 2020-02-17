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8 yaşında 'yaşlılıktan' hayatını kaybetti

Dünyada sadece 160 kişide görülen genetik bir bozukluğa sahip olan 8 yaşındaki Ukraynalı kız organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

17 Şubat 2020 Pazartesi 10:08
8 yaşında 'yaşlılıktan' hayatını kaybetti
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Ukrayna’da yaşayan 8 yaşındaki Anna Sakidon ‘yaşlılık’ nedeniyle öldü.

Dünyada sadece 160 kişide görülen genetik bir bozukluğa sahip kız çocuğu, 8 yaşında olmasına rağmen 80 yaşındaki bir insanın vücuduna sahipti.

İngiliz Daily Mail gazetesinin ülke basınına dayandırdığı haberine göre, Sakidon'un ölüm nedeninin çoklu organ yetmezliği olduğu açıklandı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan doktor Nadezhda Kataman, çocuğun ölmeden önce birkaç kez felç geçirdiğini açıkladı.

Kataman “Progeria tanısı konulan Anna’nın iç organları çok hızlı bir şekilde yaşlanırken, kemikleri çok yavaş bir şekilde gelişiyordu” dedi.

Anahtar Kelimeler:
UkraynaYaşlılık Hastalığı
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