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8 yaşındaki çocuk idam cezası alabilir

Pakistan'da 8 yaşındaki bir çocuk, Müslümanlar hakkındaki söylemleri yüzünden ölüm cezası ile karşı karşıya. Ülkede 'dine hakaret eden en genç kişi' olan ve ismi açıklanmayan çocuk, Hindulara yönelik şiddetin de artmasına neden olmakla suçlanıyor.

09 Ağustos 2021 Pazartesi 15:53
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8 yaşındaki çocuk idam cezası alabilir

Pakistan’ın doğusunda dine hakaretle suçlanan 8 yaşındaki çocuk idam cezasıyla karşı karşıya.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, ismi açıklanmayan ve Hindu olduğu belirtilen 8 yaşındaki çocuk ‘dine hakaret’ suçlamasıyla yargılanan en genç kişi oldu.

Çocuk, geçen ay dini kitapların saklandığı bir medresenin kütüphanesindeki halıya kasten idrarını yapmakla suçlanıyor. Dine hakaret yüzünden ölüm cezasına çarptırılabilir.

Hindu tapınaklarına saldırılar düzenleniyor

Çocuğun ailesi, Pakistan kuvvetleri tarafından gizli bir bölgede saklanıyor. Yaşanan olayın duyulmasının ardından, bölgedeki Müslümanlar, Hindu tapınaklarına saldırılarını şiddetlendirdi. Özellikle çocuğun üye olduğu Hindu tapınağına saldırılar olduğu ve tapınağın kullanılamaz hale geldiği bildiriliyor.

Çocuğun ailesinden ismi açıklanmayan bir yakını Guardian’a yaptığı açıklamada “O [çocuk] Hâlâ suçunun ne olduğunu ve neden bir haftadır hapiste tutulduğunu anlamıyor. Küfür ne demek onu bile bilmez, yaşı gereği anlamaz” dedi.

En genç kişi

Pakistan’da bu kadar genç olan hiç kimse daha önce dine küfretmekle suçlanmamıştı.

Küfür yasaları geçmişte Pakistan’daki dini azınlıklara karşı orantısız bir şekilde kullanıldı. 1986’da ‘yalnızca suç için ölüm cezası’nın getirilmesinden bu yana ülkede dine küfür infazı yapılmamasına rağmen, şüphelilerin genellikle karşı gruplar tarafından saldırıya uğradığı ve öldürüldüğü bildiriliyor.

Son Güncelleme: 09.08.2021 16:46
Anahtar Kelimeler:
IdamPakistan
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