81 ülke IMF’ye başvurdu

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılarak küresel ekonomiyi olumsuz etkileyen yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla 81 ülke yardım talebiyle Uluslararası Para Fonu’na (IMF) başvurdu.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile yaptığı görüşmede dünya genelinde 81 ülkenin para yardımı istediğini bildirdi.

Georgieva, 1 trilyon dolarlık kredi verebileceklerini ifade etti.

Sınırların kapatılması, çok sayıda küçük ve orta ölçekli şirketin iş durdurmasına neden olurken, günlük hayat ve iş hayatını sekteye uğratan önlemlerle birlikte dünya genelinde Koronavirüs nedeni ile yaşanan korku ve panik havası piyasalarda tarihi düşüşler yaşanmasına neden oldu.