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81 yaşındaki kadın 103 yaşındaki annesiyle ilk kez karşılaştı

81 yaşındaki İrlandalı Eileen Makcen, şimdiye dek hiç görmediği 103 yaşındaki annesini gördü. Macken, daha önce hiç bu kadar mutlu olmadığını söyledi.

11 Mayıs 2019 Cumartesi 11:21
81 yaşındaki kadın 103 yaşındaki annesiyle ilk kez karşılaştı
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Eileen Macken, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki bir yetimhanede büyüdü ve biyolojik annesini hiç görmedi.

19 yaşından itibaren annesini aramaya başlayan Macken, sonuç alamayınca geçen yıl İrlanda yayın kurumu RTE'nin bir programından yardım istedi.

Daha sonra bir genetik uzmanı, anneyi İskoçya'da bulduğunu söyledi.

Eileen "Bunu duyduğumda, artık onu gidip görmemi hiçbir şey engelleyemezdi" dedi.

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Eileen Macken geçen ay İskoçya'ya gitti ve nihayet annesiyle, Cumartesi günü 104 yaşına girecek olan Elizabeth ile tanıştı.

"İçeri girdik ve dürüst olmak gerekirse gördüğüm kabulu unutamayacağım. Beni kabul ettiler ve annemle güzel bir sohbet ettik. İrlanda'dan geldiğimizi söyledim ve 'Ben de İrlanda'da doğdum' dedi. 'Ben senin kızınım' dediğimde sadece bana baktı ve elimi tuttu. Aramızda öyle bir bağ vardı ki... Müthişti!"

'Arayıp bulmam lazımdı'

Kendisi de üç çocuk annesi olan Eileen, iki üvey erkek kardeşi olduğunu öğrendi.

"Bu gezegende kimsesi olmayan tek ben miyim diye düşünüyordum. Arayıp, bulmam lazımdı" diyen Eileen, annesiyle buluşmasının düşündüğünden de iyi geçtiğini anlattı.

"Üç gün boyunca, daha önce hiç tatmadığım bir mutluluk yaşadım. Eve döndüğümden bu yana hiçbir iş yapamadım. O kadar mutluyum ki, sürekli şarkılar söylüyorum. Nasıl hissettirdiğini tahmin bile edemezsiniz. O kadar mutluyum ki..."

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Anahtar Kelimeler:
Eileen Macken
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