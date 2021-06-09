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88 yıllık madeni paraya rekor fiyat

1933 tarihli madeni para ABD'de düzenlenen müzayedede 18,9 milyon dolara alıcı buldu.

09 Haziran 2021 Çarşamba 11:02
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88 yıllık madeni paraya rekor fiyat

1933 tarihli ABD altın sikkesi New York'taki bir Sotheby's müzayedesinde şatışa çıktı.

Double Eagle (Çift Kartal) altın para 18,9 milyon dolar ile rekor fiyata satıldı.

Çift Kartal'ın bir tarafında özgürlük resmi, diğer tarafında ise Amerikan kartalı bulunuyor.

Düzenlenen müzayedede ayakkabı tasarımcısı Stuart Weitzman tarafından kimliği açıklanmayan bir kişiye satıldı.

Hiç tedavüle girmedi

20 dolarlık "çift kartal" madeni parası, 1933'te basıldıktan sonra hiç bir zaman tedavüle girmemişti.

Amerikalı yetkililer, O dönemdeki ABD Başkanı Franklin Roosvelt'in talimatıyla  altın standardı sisteminin terkedilmesiyle  "çift kartal" paralarının neredeyse tamamını imha etmişlerdi.

Geriye kalan madeni paralardan iki tanesi, bir müzeye gönderildi.

Rekor fiyata alıcı bulan para bir süreliğine Mısır Kralı Faruk'a aitti. Daha sonra ise New York'ta bir gizli servis operasyonunda ele geçirildi.

Dünyanın en ünlü pulu da satıldı

Efsanevi İngiliz Guyanası One-Cent Magenta'nın hayatta kalan tek örneği, dünyanın en ünlü ve değerli pulu da müzayedede 8,3 milyon dolardan alıcı buldu.

Anahtar Kelimeler:
ABD
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