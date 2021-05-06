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9 bebeği dünyaya getiren doktorlar: Doğum sadece 15 dakika sürdü

Fas'ın Kazablanka kentinde tek seferde 9 bebeği dünyaya getiren Malili anne ve bebeklerinin sağlık durumu iyi yönde seyrediyor.

06 Mayıs 2021 Perşembe 09:13
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9 bebeği dünyaya getiren doktorlar: Doğum sadece 15 dakika sürdü

Malili Halime Sisi (25), ülkesinin başkenti Bamako'da yapılan tetkiklerde 7 bebek taşıdığının tespit edilmesinin ardından sağlık durumunun takibi için 30 Mart'ta Fas'a sevk edildi. Ancak Malili anne, doğumda sağlık personelinin de tetkiklerinde tespit ettiği 7 bebek yerine 9 çocuk dünyaya getirdi.

Anne Sisi'nin sağlık durumunun iyi takibi için perşembe gününe kadar yoğun bakım ünitesinde müşahede altında tutulması planlanıyor.

BASINDAN YOĞUN İLGİ

Kazablanka'daki sağlık kuruluşunun önünde basının oluşturduğu kalabalığın yanı sıra 9 bebek sahibi anne ile bebeklerinin odası önünde de doktor, hemşire ve hasta bakıcılar yoğun biçimde çalışıyor. Farklı bir doğum tecrübesi yaşayan ve halihazırda yoğun bakım ünitesinde tutulan annenin yüzünden mutluluk ifadesi okunuyor. Çarşamba günü dünyaya gelen 9 kardeş ise ayrı ayrı yataklarda farklı bir odada tutuluyor. Bebeklerin küçük ve narin bedenleri, doktorlar, hemşireler ve görme fırsatı elde edenlerde tebessüme neden oluyor.

"OPERASYON İYİ VE UYGUN ŞARTLAR ALTINDA GERÇEKLEŞTİ"

Kazablanka'da bir sağlık kuruluşunda sezaryen yöntemiyle doğumunu gerçekleştiren Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yezid Murad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anne Sisi'nin, 5 hafta önce sağlık kuruluşuna başvurduğunu belirterek, bu süre zarfında ekip olarak anne karnındaki bebeklerin gelişimi için yoğun bir gayret harcadıklarını anlattı.

Murad, "Hanımefendiye, buraya geldiğinde titizlikle yaptığımız muayene ve tahlillerin ardından doğumun zorluğundan bahsedildi ve kendisi dikkatli bir şekilde takip edildi. Operasyon iyi ve uygun şartlar altında gerçekleşti." diye konuştu.

"HANIMEFENDİNİN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Mali'deki hastanede ve Fas'a nakledildikten sonra da en az 7 bebek olduğunu belirlediklerini kaydeden Murad, "Bu süre zarfında annenin karnı çok büyüdü. Bu durum kendisi ve bebekler açısından risk teşkil ettiği için titiz ve dikkatli bir şekilde sezaryen yöntemiyle doğum yaptırılması kararı aldık." ifadesini kullandı.

Murad, "Operasyon sırasında 9 bebeği gördüğümüzde çok şaşırdık. Bizim için de sürpriz oldu. Ancak ameliyatı gerçekleştiren ekip olarak tüm senaryolara da hazırdık. Annenin sağlık durumu iyi. Kendisini 24 saat gözetim altında tuttuktan sonra yarın klinikteki odasına alacağız." dedi.

"BEBEKLERİN DOĞUMU SADECE 15 DAKİKA SÜRDÜ"

Doğumun gerçekleştiği sağlık kuruluşunun müdürü ve anestezi uzmanı El-Ulvi Yusuf da sağlık personelinin müdahalesinin, hastanın sağlığını tehdit eden risklerden kaçınmaya yardımcı olduğunu kaydetti.

Hamileliğin 25. haftasından sonraki sürecin bebekler için tehlike arz ettiğine dikkati çeken Ulvi, "Aslında hamilelik süresini 30 haftaya kadar uzatmak istedik ancak bu hafta doğum belirtileri başlayınca sezaryen kararı aldık. Bebeklerin doğumu sadece 15 dakika sürdü." ifadelerini kullandı.

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Dokuz DoğurmakMalili Halime SisiFasDoğum
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