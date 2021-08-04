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9 bebek doğuran Malili kadın: Günde 100 bebek bezi ve 6 litre süt tüketiyorlar

5 Mayıs'ta Fas'ın Kazablanka kentinde 9 bebek doğurarak rekor kıran Malili 25 yaşındaki Halima Cisse, çocuklarının bakımı ile ilgili konuştu. Birinci ayın sonunda sütü bittiği için emzirmeyi bıraktığını belirten anne, bebeklerin günde 100 bebek bezi ve 6 litre süt tükettiğini belirtti.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 13:34
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9 bebek doğuran Malili kadın: Günde 100 bebek bezi ve 6 litre süt tüketiyorlar

5 Mayıs’ta Fas’ın Kazablanka kentinde 9 çocuk dünyaya getiren Malili Halima Cisse, rekor kırmıştı.

5'i kız 4'ü erkek olan bebeklerin ve annenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilmiş, 25 yaşındaki Cisse’nin doğum sırasındaki masraflarını hükümet yetkilileri karşılamıştı.

Bebeklerin üçüncü ayında anne Halima Cisse, açıklamalarda bulundu.

Hala hastanede kaldıklarını çünkü altı bebeğinin hala küvezde tedavi gördüğünü aktaran Cisse, bebekleri birinci ayın ardından emzirmediğini söyledi.

9 bebeğin her gün 6 litre süt içtiğini aktaran anne, her iki saatte bir bezlerinin değiştirildiğini, bu nedenle günde 100 bebek bezi kullandıklarını belirtti.

Doğumdan önce hastaneye gittiğinde ultrason sonucu 7 bebeğinin olacağını öğrendiğini, daha sonra 9 bebek doğurduğunu aktaran Cisse, bebeklerin birbiri ardına doğumlarına tanık olurken aklından birçok sorunun geçtiğini aktardı.

“Neler olup bittiğinin çok farkındaydım ve sanki içimden sonsuz bir bebek akışı geliyormuş gibi görünüyordu” diyen Cisse, “Kız kardeşim elimi tutuyordu ama tek düşünebildiğim onlara nasıl bakacağım ve bana kimin yardım edeceğiydi" diye konuştu.

Bebeklerin sağlıklarıyla ilgili yetersiz beslenmemeleri adına her iki saatte bir formül sütle beslendiklerini söyleyen Malili anne, bebeklerin ayrıca her üç saatte bir sağlık kontrolünden geçirildiğini söyledi.

Halima Cisse, günün her saatinde kendisine yardım eden doktorlar ve hemşirelerden oluşan ekibe şükranlarını ifade etti.

Doktorlar da bebeklerin durumunun iyi olduğunu, 9 bebeğin 3 kilo 315 gram ile 1 kilo 585 gram arasında doğduğunu aktardı.

Son Güncelleme: 04.08.2021 17:02
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