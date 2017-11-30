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9 bin aile DEAŞ-Taliban çatışmasından kaçtı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hogyani ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile Taliban arasındaki çatışmalardan kaçan 9 bin ailenin, güvenli bölgelere sığındığı bildirildi.

30 Kasım 2017 Perşembe 12:03
9 bin aile DEAŞ-Taliban çatışmasından kaçtı
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Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hogyani ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile Taliban arasındaki çatışmalardan kaçan 9 bin ailenin, güvenli bölgelere sığındığı bildirildi.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hogyani'nin Vazir Tangi bölgesinde Taliban ve DEAŞ arasında birkaç gündür devam eden çatışmanın binlerce aileyi göçe zorladığını belirtti.

Çatışmalarda şu ana kadar 11 DEAŞ mensubuyla 19 Taliban üyesinin ve 8 sivilin öldüğünü bildiren Hogyani, çatışmalar nedeniyle bölgedeki 9 bin ailenin evlerini terk ederek Çamtala bölgesine sığındığını ve bunların acil yardıma ihtiyaç duyduğunu ifade etti.

Yaklaşık bir ay önce yine aynı bölgede yaşanan çatışmalar nedeniyle 5 bin aile evlerini terk etmişti.

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Son Güncelleme: 30.11.2017 12:05
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