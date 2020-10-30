9 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan ordusu, sahada ilerleyişini sürdürüyor. Sivilleri hedef alan Ermenistan ordusuna, Azerbaycan anında karşılık veriyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan yerleri sosyal medya hesabından duyurdu.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 9 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Azerbaycan ordusu, sahada ilerleyişini sürdürüyor. Sivilleri hedef alan Ermenistan ordusuna, Azerbaycan anında karşılık veriyor.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan yerleri sosyal medya hesabından duyurdu.