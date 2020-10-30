Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Markette hırsızlık yaparken yakalandı
Eşini tehdit etti
Eşini tehdit etti
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
3 kişiyi dolandırmakla suçlanıyor
73 gün adaya giriş yaptı
73 gün adaya giriş yaptı
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik
Ölümlü kazada 3 yıl hapislik

9 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 9 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

30 Ekim 2020 Cuma 13:12
747 Okunma
9 köy daha Ermenistan işgalinden kurtarıldı

Azerbaycan ordusu, sahada ilerleyişini sürdürüyor. Sivilleri hedef alan Ermenistan ordusuna, Azerbaycan anında karşılık veriyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan yerleri sosyal medya hesabından duyurdu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk fotoğraflar
Depremin merkez üssü Yunan adası Sisam'dan ilk fotoğraflar
Fransa'da 'Macron istifa' sesleri yükseldi
Fransa'da 'Macron istifa' sesleri yükseldi
ABD seçimlerine 4 gün kala anketlerde Biden önde
ABD seçimlerine 4 gün kala anketlerde Biden önde
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim