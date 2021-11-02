9 yaşındaki kız 55 yaşındaki adama satıldı

Afganistan’da ABD’nin çekilmesinin ardından Taliban’ın kontrolü ele almasıyla birlikte, ülkenin rezervlerinin bulunduğu bankalar parayı dondururken, ülke her geçen gün maddi kriz büyüyor.

Ülkede Taliban, geçtiğimiz günlerde mevcut paralarının yıl sonuna kadar yeteceğini açıklamasıyla birlikte yaşanan felaket gözler önüne serilirken, maddi sorunlar ve açlık halkı derinden etkiliyor.

Ülkenin Badgis şehrinde yaşayan bir ailede ise, bir baba ailenin yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle 9 yaşındaki kızını 55 yaşındaki bir adama sattığı ortaya çıktı.

CNN International tarafından paylaşılan görüntülerde, 9 yaşındaki Parwana isimli kızın, mutlu bir hayatı olduğu, arkadaşlarıyla oyunlar oynayarak günlerini geçirdiği görülürken, babası Abdul Malik’in ise 55 yaşındaki bir adama kızını 2 bin 200 dolara tekabül eden nakit para ve koyun karşılığı sattığı aktarıldı.

Babası tarafından süslenmesi söylenen Parwana, daha sonra gözlerine ve dudaklarına makyaj yaparak, kendisini satın alacak kişi için hazırlandı.

Mutlu ve neşeli bir kız olduğu görülen Parwana ve ailesinin dört yıldır Badgis şehrindeki bir Afgan mülteci kampında yaşadığı belirtilirken, ailenin insani yardım ve baba Abdul Malik’in çalıştığı gündelik işlerle geçindiği ve eve günde sadece birkaç dolar girdiği vurgulandı.

‘BEYAZ KAŞLARI VE KALIN BEYAZ SAKALI OLAN YAŞLI BİR ADAM’

Parwana’nın CNN International’a yaptığı açıklamada, kendisini satın alan adam ile ilgili “beyaz kaşları ve kalın beyaz sakalı olan ‘yaşlı bir adam'" ifadesini kullanırken, onun kendisini dövmesinden ve evinde çalışmaya zorlamasından endişe ettiğini belirtti.

12 YAŞINDAKİ KIZINI DA SATMIŞ

Parwana’nın ailesi ise başka seçeneklerinin olmadığını belirtirken, baba Abdul Malik’in birkaç ay önce de 12 yaşındaki diğer kızını da sattığı vurgulandı.

Parwana, ülkedeki insani kriz derinleşirken evlilik için satılan birçok Afgan kızdan sadece bir tanesi. Açlık, ülkedeki sert kış yaklaşırken bazı aileleri yürek burkan kararlar almaya itmeye devam edecek gibi gözüküyor.

Ebeveynlerin çocuklarına yüzlerini açma izni verirken, Badghis'teki bir insan hakları aktivisti olan Mohammad Naiem Nazem, "Gün geçtikçe, çocuklarını satan ailelerin sayısı artıyor" dedi.

Nazem, "Yiyecek eksikliği, iş eksikliği, aileler bunu yapmak zorunda hissediyorlar" diye konuştu.

Parwana'nın babası Abdul Malik ise CNN International’a yaptığı açıklamada geceleri uyuyamadığını belirtirken, kızını sattığı için suçluluk, utanç ve endişeden ‘kırıldığını’ söyledi.

Kızını satmaktan kaçındığını belirten Abdul Malik’in iş aramak için eyalet başkenti Qala-e-Naw'a gittiği, ancak başarısız olarak akrabalarından büyük borç aldığı belirtilirken, karısının ise diğer kamp sakinlerine yiyecek dilendiği bildirildi.

Baba Abdul Malik, ailesini beslemek istiyorsa başka seçeneği olmadığını hissettiğini belirtirken, “Sekiz aile üyesiyiz. Diğer aile üyelerini hayatta tutmak için satmak zorundayım" diye konuştu.

Parwana'nın satışından elde edilen paranın aileyi birkaç ay ayakta tutacağını belirten Malik, sonra başka bir çözüm bulmak zorunda olduğunu söyledi.

Parwana’yı satın alan Kurban isimli kişi ise, Abdul Malik’e 200 bin Afgani (yaklaşık 2 bin 200 dolar) ücreti, koyun, toprak ve nakit olarak ödedi.

Kurban, satın almayı bir evlilik olarak görmediğini belirtirken, kendisinin bir karısı olduğunu ve Parwana’ya bakacağını söyledi.

"Parwana ucuzdu, babası çok fakirdi ve paraya ihtiyacı var" diyen Kurban, "Benim evimde çalışacak. Onu dövmem. Ona aileden biri gibi davranacağım. Nazik olacağım" diye konuştu. "Bu senin gelinin. Lütfen ona iyi bak. Artık ondan sen sorumlusun, lütfen onu dövme" derken Kurban’ın bu sözleri kabul ettiği ve daha sonra 9 yaşındaki küçük kızı kolundan tutarak aracına götürdüğü görüldü.